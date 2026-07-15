Убийство казахстанца в Стамбуле: МВД и КНБ провели международную спецоперацию в трех странах

Сегодня, 15 июля 2026 года, в Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана заявили о пресечении деятельности транснациональной организованной преступной группы (ОПГ). Международная спецоперация проведена на территории трех стран, сообщает Zakon.kz.

Так, в результате визитов в Грузию, Турцию и Азербайджан делегаций Казахстана во главе с министром внутренних дел Ержаном Саденовым активизирована совместная работа по борьбе с транснациональными криминальными структурами.

"В Стамбуле было совершено убийство гражданина Казахстана Исмаилова, который был застрелен из пистолета. Благодаря налаженным каналам связи и высокому уровню взаимодействия данное убийство было оперативно раскрыто. В результате совместной работы полицейских трех стран задержаны двое исполнителей преступления. В ходе расследования уголовного дела установлен его мотив, а также организатор и заказчик убийства, которые являются представителями транснациональной уголовно-преступной среды и находятся в международном розыске". Пресс-служба МВД РК

Отмечается, что полученные данные способствовали раскрытию Министерством внутренних дел РК совместно с КНБ других тяжких преступлений, совершенных на территории Казахстана участниками транснациональной ОПГ под руководством криминального авторитета, который находится в местах лишения свободы на территории США за покушение на убийство журналистки.

Также сообщается, что в Алматы задержан один из киллеров группировки, совершивший покушение на убийство жителя города в августе 2025 года. Орудие преступления – пистолет – было изъято. По данному факту расследование завершено, уголовное дело направлено в суд.

"Министерством внутренних дел во взаимодействии с коллегами из Грузии и Турции проведена поэтапная специальная операция по задержанию участников транснациональной ОПГ на территории трех государств. В Алматы задержана группа лиц из числа участников указанной криминальной структуры, которым инкриминируется причастность к совершению нескольких фактов нападений с применением оружия", – сообщил представитель Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Куандык Алпыс.

Цель совершения этих преступлений – формирование сети влияния на бизнес отдельных представителей диаспоральных групп с использованием элементов криминальной идеологии.

Вместе с тем на территории Грузии задержаны фигуранты, имеющие связь с транснациональными преступными структурами и причастные совершению ряда тяжких преступлений.

"В настоящее время продолжается сбор доказательств по всем известным криминальным фактам, устанавливаются все причастные лица. Проводится работа по привлечению организатора группировки к ответственности в соответствии с законодательством", – отметил Куандык Алпыс.

В МВД подчеркнули, что ликвидация преступной деятельности транснациональных криминальных структур позволила пресечь каналы влияния из-за рубежа, не допустить других тяжких преступлений на территории Казахстана, а также обеспечить практическую реализацию принципов Закона и Порядка и неотвратимости наказания.

Ранее в МВД раскрыли новые подробности по громкому делу "Кыздар.Нет". Так, в начале июля 2026 года при содействии Национального центрального бюро "Интерпол" в Грузии задержан находящийся в международном розыске иностранный гражданин, являющийся менеджером сайта, в отношении которого решается вопрос об экстрадиции.