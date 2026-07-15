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Право

В Казахстане изменят процесс закупа медицинского оборудования

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 10:03 Фото: akorda.kz
Минздрав подготовил поправки в правила организации и проведения закупа лекарственных средств, медизделий и специализированных лечебных продуктов в рамках ГОБМП, дополнительного объема медпомощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях УИС, за счет бюджетных средств.

Поправки направлены на совершенствование системы закупа медицинской техники. Новые подходы позволят медицинским организациям быстрее получать современное и безопасное оборудование, а пациентам – качественную и своевременную медицинскую помощь.

Проект приказа предусматривает внесение изменений и дополнений в ряд действующих нормативных документов, регулирующих экспертную оценку медицинских изделий и порядок их закупа за счет бюджетных средств и в системе обязательного социального медицинского страхования.

В Минздраве отметили, что основная цель изменений – сделать процесс планирования и закупа медицинской техники более эффективным, прозрачным и ориентированным на реальные потребности медицинских организаций и населения.

Основные изменения проекта

Снижен порог стоимости медицинских изделий, подлежащих экспертной оценке:

  • с 20 млн до 10 млн тенге, а при закупе в лизинг – от 5 млн тенге.

Это позволит ускорить закуп современных медицинских изделий и расширить возможности оснащения медицинских организаций новым оборудованием.

Вводится обязательное заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы, что обеспечит дополнительный контроль качества и безопасности медицинской техники, используемой в учреждениях здравоохранения.

Национальный оператор будет участвовать в планировании и подготовке документации для технологически сложных объектов. Это позволит более точно учитывать специфику медицинских организаций и повысить качество проектных решений.

Приобретение и предоставление лизингополучателю того имущества, которое им заявлено, а приобретение заявленной медицинской техники непосредственно у завода-производителя представляется экономически целесообразным для организаций здравоохранения.

Более того, приобретение медицинской техники напрямую у заводов-производителей с использованием условий финансового лизинга обеспечит поставку организациям здравоохранения необходимого объема техники на трехлетнюю потребность уже в первый год.

По данным министерства, обновленные правила создадут условия для более быстрого внедрения современных медицинских технологий, что в конечном итоге повысит качество медицинской помощи и комфорт пациентов по всей стране.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 29 июля.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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