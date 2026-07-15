#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+35°
$
468.88
534.1
6.04
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+35°
$
468.88
534.1
6.04
Общество

Банковские карты казахстанцев вывозили за границу: в МВД назвали причину и заявили о задержании в Алматы

Банковская карта, платеж по карте, оплата по карте, банковские карты, банковская карточка, банковские карточки, кредитная карта, кредитные карты, кредитная карточка, кредитные карточки, платеж по карте, платежи по карте, кредит, кредитование, займ, долг, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 14:29 Фото: freepik
Сотрудники полиции Жамбылской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории Алматы задержали 22-летнего мужчину, подозреваемого в содействии интернет-мошенникам. Подробности 15 июля 2026 года раскрыли в Министерстве внутренних дел (МВД) РК, сообщает Zakon.kz.

По данным следствия, молодой человек выполнял функции так называемого "курьера". Он перевозил банковские карты и мобильные телефоны, а также снимал денежные средства через банкоматы по указанию организаторов преступной схемы.

"По данному факту начато досудебное расследование по статье "Мошенничество, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы либо сети Интернет" Уголовного кодекса РК".Пресс-служба МВД РК

По предварительным данным, с апреля подозреваемый занимался доставкой банковских карт и мобильных телефонов.

"В ходе расследования также установлено, что за этот период он неоднократно выезжал за пределы Казахстана, где передавал банковские карты граждан Казахстана неустановленным лицам, предположительно входящим в состав преступной группы, занимающейся интернет-мошенничеством. В ходе задержания у подозреваемого изъяты пять телефонов и 13 банковских карт различных банков второго уровня. Предварительно установлено, что владельцы карт добровольно предоставляли их в пользование за денежное вознаграждение".Пресс-служба МВД РК

В связи с этим стражи порядка призывают казахстанцев не передавать свои банковские карты, реквизиты и мобильные устройства третьим лицам, а также не соглашаться на предложения о "легком заработке", связанные с использованием банковских счетов или переводом денежных средств. Подобные действия, как напомнили в МВД, могут повлечь уголовную ответственность.

14 июля 2026 года казахстанцам напомнили про важный сервис, который не даст мошенникам оформить на них кредит. Речь – об услуге добровольного отказа от получения займов "Стоп-кредит". О том, как и где ее установить, можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
МВД РК, Министерство внутренних дел РК
09:23, 18 марта 2026
В МВД заявили о массовых задержаниях в 11 регионах Казахстана: раскрыты причина и подробности
Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник
09:44, 24 апреля 2026
Задержания прошли в двух регионах Казахстана – в МВД назвали причину
Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина
14:13, 27 марта 2026
В МВД заявили о задержании преступной группы в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Превосходит соперника в классе&quot;: в Британии спрогнозировали счёт матча &quot;Кайрата&quot; в ЛЧ
14:30, Сегодня
"Превосходит соперника в классе": в Британии спрогнозировали счёт матча "Кайрата" в ЛЧ
Анита Адишева
14:16, Сегодня
Анита Адишева решением судей проиграла узбекской боксёрше в финале чемпионата Азии
Гульназ Бурибаева
14:08, Сегодня
Гульназ Бурибаева стала очередной чемпионкой Азии по боксу от Казахстана
Богдан Гуськов
13:59, Сегодня
Нокаутёр Гуськов попросил поддержки фанатов перед боем с Анкалаевым в Абу-Даби
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: