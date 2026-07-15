Банковские карты казахстанцев вывозили за границу: в МВД назвали причину и заявили о задержании в Алматы

Сотрудники полиции Жамбылской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории Алматы задержали 22-летнего мужчину, подозреваемого в содействии интернет-мошенникам. Подробности 15 июля 2026 года раскрыли в Министерстве внутренних дел (МВД) РК, сообщает Zakon.kz.

По данным следствия, молодой человек выполнял функции так называемого "курьера". Он перевозил банковские карты и мобильные телефоны, а также снимал денежные средства через банкоматы по указанию организаторов преступной схемы.

"По данному факту начато досудебное расследование по статье "Мошенничество, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы либо сети Интернет" Уголовного кодекса РК". Пресс-служба МВД РК

По предварительным данным, с апреля подозреваемый занимался доставкой банковских карт и мобильных телефонов.

"В ходе расследования также установлено, что за этот период он неоднократно выезжал за пределы Казахстана, где передавал банковские карты граждан Казахстана неустановленным лицам, предположительно входящим в состав преступной группы, занимающейся интернет-мошенничеством. В ходе задержания у подозреваемого изъяты пять телефонов и 13 банковских карт различных банков второго уровня. Предварительно установлено, что владельцы карт добровольно предоставляли их в пользование за денежное вознаграждение". Пресс-служба МВД РК

В связи с этим стражи порядка призывают казахстанцев не передавать свои банковские карты, реквизиты и мобильные устройства третьим лицам, а также не соглашаться на предложения о "легком заработке", связанные с использованием банковских счетов или переводом денежных средств . Подобные действия, как напомнили в МВД, могут повлечь уголовную ответственность.

14 июля 2026 года казахстанцам напомнили про важный сервис, который не даст мошенникам оформить на них кредит. Речь – об услуге добровольного отказа от получения займов "Стоп-кредит". О том, как и где ее установить, можете узнать здесь.