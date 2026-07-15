Утверждены требования к активам, приобретаемым Фондом проблемных кредитов

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Постановлением правительства от 9 июля 2026 года утверждены Правила осуществления АО "Фонд проблемных кредитов" видов деятельности, а также требований к приобретаемым (приобретенным) им активам и правам требования, сообщает Zakon.kz.

Права требования приобретаются Фондом в случае соответствия кредитов следующим критериям: кредиты с просроченной задолженностью реструктуризированы не менее 3 раз;

кредиты выданы заемщикам, за исключением юридических лиц с участием государства;

обязательства по кредитам обеспечены залогом имущества;

основной вид деятельности заемщика не относится к: лесному и рыбному хозяйству, водоснабжению, канализационным системам, контролю над сбором и распределением отходов, финансовой и страховой деятельности, научной и технической деятельности и др. Управление осуществляется следующими способами: взыскание задолженности по приобретенным правам требования;

реструктуризация задолженности по активам, в том числе правам (требованиям), списание или отмена полностью или частично основного долга и (или) вознаграждения, комиссии, неустойки (штрафов, пени), иной задолженности, признание возможных убытков, возникающих в результате указанных действий;

имущественный наем (аренда);

продажа активов;

передача в доверительное управление;

уступка прав требования покупателю (инвестору);

привлечение коллекторских агентств для взыскания задолженности по банковским займам с просрочкой исполнения обязательства по договору банковского займа свыше девяноста последовательных календарных дней, а также обращение взыскания в бесспорном порядке на деньги, находящиеся на банковских счетах заемщика, путем предъявления платежного требования;

консервация;

иные способы, не противоречащие законодательству республики. Также определены виды деятельности, которые вправе осуществлять Фонд: выпуск акций для формирования уставного капитала, а также облигаций для финансирования собственной деятельности;

выкуп собственных размещенных акций и облигаций;

оценку качества активов, прав (требований) банков или юридических лиц, ранее являвшихся банками, с целью принятия решения об их приобретении;

приобретение у Национального банка и банков сомнительных и безнадежных активов, иных прав (требований) и активов, управление ими, в том числе путем передачи в доверительное управление, владения ими или их реализации.

оценку акций или облигаций, выпущенных банками;

приобретение акций или доли участия в уставном капитале юридических лиц, в том числе юридических лиц, права (требования) к которым приобретены у банков или юридических лиц, ранее являвшихся банками, управление ими, в том числе путем передачи в доверительное управление, владения ими или их реализации;

приобретение акций или облигаций, выпущенных банками, управление ими, в том числе путем передачи в доверительное управление или их реализации;

предоставление в имущественный наем (аренду) имущества, приобретенного или полученного у банков или юридических лиц, ранее являвшихся банками, или использование иной формы возмездного временного пользования таким имуществом, передачу его в доверительное управление;

операции по секьюритизации прав (требований) и других активов, приобретенных у банков или юридических лиц, ранее являвшихся банками;

создание (приобретение) организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы;

приобретение у юридических лиц, ранее являвшихся банками, прав (требований) или иных активов, включая акции и доли участия в уставном капитале, управление ими, в том числе путем передачи в доверительное управление или их реализации.

приобретение ценных бумаг и иных финансовых инструментов, а также размещение денег в банках второго уровня, Национальном банке на условиях договоров банковского счета и банковского вклада;

финансирование на условиях платности, срочности и возвратности банков и (или) юридических лиц, ранее являвшихся банками;

приобретение услуг дочерних организаций по управлению стрессовыми активами;

реализацию специальных программ, разработанных и утвержденных правительством РК и Национальным банком;

проведение реструктуризации задолженности по активам, в том числе правам (требованиям), списание или отмену полностью или частично основного долга или вознаграждения, комиссии, неустойки (штрафы, пени), иной задолженности, управление активами и их реализацию, признание возможных убытков, возникающих в результате указанных действий;

реализацию и предоставление в имущественный наем (аренду) или доверительное управление имущества, принятого в счет погашения прав (требований), приобретенных или полученных у банков или юридических лиц, ранее являвшихся банками, и учитываемого в качестве активов в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства РК о бухгалтерском учете и финансовой отчетности;

частичное или полное списание (прощение) обязательств, по которым прекращено исполнение;

привлечение коллекторских агентств для взыскания задолженности по банковским займам с просрочкой исполнения обязательства по договору банковского займа свыше 90 последовательных календарных дней, а также обращение взыскания в бесспорном порядке на деньги, находящиеся на банковских счетах заемщика, путем предъявления платежного требования. Постановление вводится в действие с 25 июля 2026 года.

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