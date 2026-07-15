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Право

Утверждены требования к активам, приобретаемым Фондом проблемных кредитов

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 15:25 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Постановлением правительства от 9 июля 2026 года утверждены Правила осуществления АО "Фонд проблемных кредитов" видов деятельности, а также требований к приобретаемым (приобретенным) им активам и правам требования, сообщает Zakon.kz.

Права требования приобретаются Фондом в случае соответствия кредитов следующим критериям:

  • кредиты с просроченной задолженностью реструктуризированы не менее 3 раз;
  • кредиты выданы заемщикам, за исключением юридических лиц с участием государства;
  • обязательства по кредитам обеспечены залогом имущества;
  • основной вид деятельности заемщика не относится к: лесному и рыбному хозяйству, водоснабжению, канализационным системам, контролю над сбором и распределением отходов, финансовой и страховой деятельности, научной и технической деятельности и др.

Управление осуществляется следующими способами:

  • взыскание задолженности по приобретенным правам требования;
  • реструктуризация задолженности по активам, в том числе правам (требованиям), списание или отмена полностью или частично основного долга и (или) вознаграждения, комиссии, неустойки (штрафов, пени), иной задолженности, признание возможных убытков, возникающих в результате указанных действий;
  • имущественный наем (аренда);
  • продажа активов;
  • передача в доверительное управление;
  • уступка прав требования покупателю (инвестору);
  • привлечение коллекторских агентств для взыскания задолженности по банковским займам с просрочкой исполнения обязательства по договору банковского займа свыше девяноста последовательных календарных дней, а также обращение взыскания в бесспорном порядке на деньги, находящиеся на банковских счетах заемщика, путем предъявления платежного требования;
  • консервация;
  • иные способы, не противоречащие законодательству республики.

Также определены виды деятельности, которые вправе осуществлять Фонд:

  • выпуск акций для формирования уставного капитала, а также облигаций для финансирования собственной деятельности;
  • выкуп собственных размещенных акций и облигаций;
  • оценку качества активов, прав (требований) банков или юридических лиц, ранее являвшихся банками, с целью принятия решения об их приобретении;
  • приобретение у Национального банка и банков сомнительных и безнадежных активов, иных прав (требований) и активов, управление ими, в том числе путем передачи в доверительное управление, владения ими или их реализации.
  • оценку акций или облигаций, выпущенных банками;
  • приобретение акций или доли участия в уставном капитале юридических лиц, в том числе юридических лиц, права (требования) к которым приобретены у банков или юридических лиц, ранее являвшихся банками, управление ими, в том числе путем передачи в доверительное управление, владения ими или их реализации;
  • приобретение акций или облигаций, выпущенных банками, управление ими, в том числе путем передачи в доверительное управление или их реализации;
  • предоставление в имущественный наем (аренду) имущества, приобретенного или полученного у банков или юридических лиц, ранее являвшихся банками, или использование иной формы возмездного временного пользования таким имуществом, передачу его в доверительное управление;
  • операции по секьюритизации прав (требований) и других активов, приобретенных у банков или юридических лиц, ранее являвшихся банками;
  • создание (приобретение) организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы;
  • приобретение у юридических лиц, ранее являвшихся банками, прав (требований) или иных активов, включая акции и доли участия в уставном капитале, управление ими, в том числе путем передачи в доверительное управление или их реализации.
  • приобретение ценных бумаг и иных финансовых инструментов, а также размещение денег в банках второго уровня, Национальном банке на условиях договоров банковского счета и банковского вклада;
  • финансирование на условиях платности, срочности и возвратности банков и (или) юридических лиц, ранее являвшихся банками;
  • приобретение услуг дочерних организаций по управлению стрессовыми активами;
  • реализацию специальных программ, разработанных и утвержденных правительством РК и Национальным банком;
  • проведение реструктуризации задолженности по активам, в том числе правам (требованиям), списание или отмену полностью или частично основного долга или вознаграждения, комиссии, неустойки (штрафы, пени), иной задолженности, управление активами и их реализацию, признание возможных убытков, возникающих в результате указанных действий;
  • реализацию и предоставление в имущественный наем (аренду) или доверительное управление имущества, принятого в счет погашения прав (требований), приобретенных или полученных у банков или юридических лиц, ранее являвшихся банками, и учитываемого в качестве активов в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства РК о бухгалтерском учете и финансовой отчетности;
  • частичное или полное списание (прощение) обязательств, по которым прекращено исполнение;
  • привлечение коллекторских агентств для взыскания задолженности по банковским займам с просрочкой исполнения обязательства по договору банковского займа свыше 90 последовательных календарных дней, а также обращение взыскания в бесспорном порядке на деньги, находящиеся на банковских счетах заемщика, путем предъявления платежного требования.

Постановление вводится в действие с 25 июля 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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