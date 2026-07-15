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Право

Референс-центры для улучшения диагностики и лечения пациентов создадут в РК

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 15:44 Фото: pixabay
Министерство здравоохранения подготовило проект приказа об определении Правил деятельности референс-центра, присвоения или отзыва статуса референс-центра, сообщает Zakon.kz.

Документ создаст систему референс-центров и определит порядок их деятельности в стране.

Как пояснили в министерстве, референс-центры станут ведущими экспертными площадками по отдельным профилям заболеваний и медицинских служб. Их деятельность позволит обеспечить единые подходы к диагностике и лечению пациентов по всей стране.

Статус референс-центра будет присваиваться Министерством здравоохранения структурным подразделениям государственных медицинских организаций или квазигосударственного сектора, которые соответствуют установленным требованиям. В частности, к ним отнесут медицинские организации, имеющие статус научной организации в области здравоохранения, оказывающие специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь на уровне не ниже третичного, располагающие современным оборудованием, квалифицированными специалистами и внедренной системой менеджмента качества.

Основной задачей референс-центров станет экспертная и методическая поддержка медицинских организаций. Они будут участвовать во внедрении единых стандартов диагностики и лечения, координировать работу профильных медицинских организаций, проводить мониторинг качества специализированной медицинской помощи, а также осуществлять внешнюю оценку качества и безопасности патологоанатомической диагностики, сообщили в ведомстве.

Новая система даст возможность получения медицинскими организациями экспертного заключения по наиболее сложным клиническим случаям, что, в свою очередь, позволит врачам получать дополнительную профессиональную поддержку при постановке диагноза и выборе тактики лечения.

Для пациентов это означает более точную диагностику, повышение достоверности результатов исследований и дополнительный уровень экспертной оценки в сложных случаях. В министерстве подчеркнули, что внедрение института референс-центров будет способствовать повышению качества специализированной медицинской помощи независимо от региона проживания пациента.

При этом изменение порядка получения медицинской помощи для населения документом не предусматривается. Пациентам не потребуется проходить дополнительные процедуры или обращаться в новые организации самостоятельно. Референс-центры будут взаимодействовать непосредственно с медицинскими организациями, оказывая им экспертную поддержку.

Создание сети референс-центров является очередным этапом развития национальной системы здравоохранения, который укрепит взаимодействие между научными и клиническими организациями, обеспечит единые стандарты оказания медицинской помощи и повысит качество медицинских услуг, сообщили в Минздраве.

Принятие проекта позволит улучшить качество оказываемой специализированной, в том числе высокотехнологической, медицинской помощи, повысить точность и достоверность патологоанатомической диагностики заболеваний, а также снизить диагностические ошибки.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 30 июля.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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