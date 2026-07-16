Как рассчитывают подушевой норматив финансирования в детско-юношеских спортивных школах
Для определения подушевого нормативного финансирования в государственных ДЮСШ учитываются расходы на учебно-тренировочный процесс, в том числе на фонд оплаты труда тренерско-преподавательского состава и административно-управленческого персонала, обеспечение экипировкой и инвентарем, фармакологией, а также на спортивные мероприятия.
Подушевое нормативное финансирование не покрывает расходы по содержанию и аренде зданий и сооружений, коммунальных услуг, услуг связи и транспорта, которые финансируются по сметному финансированию.
Учебно-тренировочный процесс подразделяется на следующие этапы:
- спортивно-оздоровительный;
- начальной подготовки;
- учебно-тренировочный;
- совершенствования спортивного мастерства;
- высшего спортивного мастерства.
При расчете подушевого нормативного финансирования в государственных ДЮСШ используются следующие общие показатели:
- базовый должностной оклад (БДО);
- месячный расчетный показатель (МРП);
- контингент обучающихся, разделенный на три этапа подготовки, где:
– этап начальной подготовки (Енп) – обучающиеся, зачисленные в группы спортивно-оздоровительной подготовки и начальной подготовки;
– этап учебно-тренировочной подготовки (Етэ) – обучающиеся, зачисленные в группы успешно освоивших курс начальной подготовки с целью специализации по виду спорта;
– этап спортивного совершенствования (Есс) – обучающиеся, зачисленные в группы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства;
– количество учебных групп, утвержденных руководителем государственного ДЮСШ по согласованию с соответствующим местным исполнительным органом в области физической культуры и спорта.
При этом учитывается:
- общее количество групп этапа начальной подготовки;
- общее количество групп этапа учебно-тренировочной подготовки;
- общее количество групп этапа спортивного совершенствования.
Приказ вводится в действие с 25 июля 2026 года.