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Право

Как рассчитывают подушевой норматив финансирования в детско-юношеских спортивных школах

Школьный спортивный зал, спортзал, школьный спортзал, уроки физкультуры, физкультура, физическая культура, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 09:34 Фото: Zakon.kz
Приказом министра туризма и спорта от 10 июля 2026 года утверждена Методика подушевого нормативного финансирования в государственных детско-юношеских спортивных школах, сообщает Zakon.kz.

Для определения подушевого нормативного финансирования в государственных ДЮСШ учитываются расходы на учебно-тренировочный процесс, в том числе на фонд оплаты труда тренерско-преподавательского состава и административно-управленческого персонала, обеспечение экипировкой и инвентарем, фармакологией, а также на спортивные мероприятия.

Подушевое нормативное финансирование не покрывает расходы по содержанию и аренде зданий и сооружений, коммунальных услуг, услуг связи и транспорта, которые финансируются по сметному финансированию.

Учебно-тренировочный процесс подразделяется на следующие этапы:

  • спортивно-оздоровительный;
  • начальной подготовки;
  • учебно-тренировочный;
  • совершенствования спортивного мастерства;
  • высшего спортивного мастерства.

При расчете подушевого нормативного финансирования в государственных ДЮСШ используются следующие общие показатели:

  • базовый должностной оклад (БДО);
  • месячный расчетный показатель (МРП);
  • контингент обучающихся, разделенный на три этапа подготовки, где:

– этап начальной подготовки (Енп) – обучающиеся, зачисленные в группы спортивно-оздоровительной подготовки и начальной подготовки;

– этап учебно-тренировочной подготовки (Етэ) – обучающиеся, зачисленные в группы успешно освоивших курс начальной подготовки с целью специализации по виду спорта;

– этап спортивного совершенствования (Есс) – обучающиеся, зачисленные в группы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства;

– количество учебных групп, утвержденных руководителем государственного ДЮСШ по согласованию с соответствующим местным исполнительным органом в области физической культуры и спорта.

При этом учитывается:

  • общее количество групп этапа начальной подготовки;
  • общее количество групп этапа учебно-тренировочной подготовки;
  • общее количество групп этапа спортивного совершенствования.

Приказ вводится в действие с 25 июля 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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