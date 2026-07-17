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Происшествия

Крупный пожар в "Семей орманы": к тушению привлечены 769 человек, 191 единица наземной техники и 8 вертолетов

Семей орманы, пожар, пожарные, техника, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 10:56 Фото: Telegram/EcologyofQazaqstan
Оперативную информацию по крупному пожару в РГУ "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы" в области Абай предоставили сегодня, 17 июля 2026 года, в Министерстве экологии и природных ресурсов (МЭПР) Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве подчеркнули, что работы по тушению лесного пожара ведутся круглосуточно.

"По состоянию на 07:00 к ликвидации пожара привлечены 769 человек, 191 единица наземной техники и 8 вертолетов. Благодаря слаженным и оперативным действиям всех задействованных служб открытое горение ликвидировано, в настоящее время ведутся работы по ликвидации отдельных очагов тления. В течение всей ночи личный состав продолжал работы по локализации пожара".Пресс-служба МЭПР РК

Отмечается, что работы по локализации и полной ликвидации лесного пожара продолжаются, ситуация находится под постоянным контролем.

По состоянию на 08:00 министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев и аким области Абай Берик Уали совершили облет территории пожара.

"Осуществлялся непрерывный мониторинг обстановки и ликвидация отдельных очагов тления. В ночное время проводились работы по тушению пожара по всему периметру, окарауливанию и проливке кромки огня для недопущения дальнейшего распространения. С наступлением светлого времени суток незамедлительно направлен пеший десант внутрь очага пожара для тушения труднодоступных участков. Одновременно организовано массированное применение авиации, осуществляющей сбросы воды на внутренние очаги горения".Пресс-служба МЭПР РК

Как сообщается, что открытого горения не наблюдается, ведутся работы по ликвидации отдельных очагов тления.

С начала тушения авиацией выполнено 243 сброса воды, на очаг пожара доставлено 546 тонн воды.

Ранее сообщалось, что 16 июля 2026 года в РГУ "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы" в области Абай вспыхнул пожар. Возгорание было зарегистрировано в 09:45 в 57-м квартале Камышенского лесничества Бородулихинского филиала. К тушению лесного пожара в "Семей орманы" привлекли авиацию МЧС, Минобороны и КНБ.

Сотрудники полиции области Абай эвакуировали 190 детей и 20 работников детского лагеря "DosbolLike", расположенного вблизи ГЛПР "Семей орманы".

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Позднее стало известно, что Олжас Бектенов поручил министру по ЧС Чингису Аринову и министру экологии и природных ресурсов Ерлану Нысанбаеву незамедлительно направиться в область Абай для координации работ по ликвидации лесного пожара на территории "Семей орманы". Премьер-министр также поручил усилить меры для оперативного предотвращения огня и защиты ближайших населенных пунктов.

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К тушению крупного лесного пожара в "Семей орманы" подключились соеннослужащие Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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