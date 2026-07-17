Реформа автошкол: почему и как в Казахстане меняют систему подготовки водителей

Главный момент: действующий уведомительный порядок при открытии автошкол отменят, а вместо него введут разрешительный. Тем самым за деятельностью автошкол усиливают контроль. Также запретят обучать вождению на праворульках. Как все это будет происходить, рассказывает Zakon.kz.

Реформа системы подготовки водителей ТС – уже не проект, но факт, правда, еще не свершившийся. Поправки в главу 12 Закона РК "О дорожном движении", посвященную деятельности автошкол, приняты 24 июня 2026 года Законом РК № 326-VIII "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте".

Однако в силу именно эти нормы – речь идет конкретно о статье 77 в новой редакции, а также о вообще новой статье 78-1 Закона РК "О дорожном движении" – вступают 1 января 2027 года.

Еще на стадии законопроекта (который тогда имел другое название – "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам цифровизации дорожной безопасности и предпринимательской деятельности в сфере подготовки водителей") инициаторы поправок объясняли необходимость реформы (в сравнительной таблице к документу) следующими причинами:

деятельность автошкол не регулируется;

количество организаций, оказывающих услуги по обучению вождению, растет в ущерб качеству;

оборудование автошкол не соответствует требованиям учебного процесса;

после введения обязательного обучения водителей риски по увеличению сегмента недобросовестных учебных организаций возрастают.

В связи с чем предлагалось ввести т.н. гибридное регулирование учебных организаций по подготовке водителей транспортных средств. Почему гибридное? Потому что идея совмещала элементы государственного контроля (через реестр) и саморегулирования (через профессиональные объединения).

Что за саморегулирование? Если коротко, планировалось создать организационную пирамиду профессиональных объединений автошкол в областях и городах, а над ними – республиканскую ассоциацию. Они были бы обязаны сами осуществлять контроль и внеплановые проверки автошкол, устанавливать стандарты подготовки водителей и аттестации преподавателей. А затем – уведомлять уполномоченный орган, т.е. МВД.

Однако в ходе обсуждений от этой идеи (планируемые в законопроекте новые статьи от 79-1 до 79-8 – вместо одной ныне существующей статьи 79 Закона РК "О дорожном движении") отказались, и в финальной редакции закона с поправками ограничились государственным контролем – а именно, как уже выше говорилось, новой редакцией статьи 77 и новой статьей 78-1 Закона РК "О дорожном движении".

Итак, разбираемся, как система будет работать с нового года. Сейчас действует уведомительный порядок при открытии автошколы (пункт 43-1 Приложения 3 к Закону РК "О разрешениях и уведомлениях). Юридические лица или индивидуальные предприниматели, вознамерившиеся обучать водителей ТС, просто подают уведомление в уполномоченный орган (МВД) о начале деятельности. Разумеется, в пакете с необходимыми документами, который содержит:

заявление;

правоустанавливающие документы на имущество, которое используется в качестве учебно-материальной базы: копии на недвижимость, оригиналы – на иное имущество;

списки преподавателей и мастеров обучения с номерами квалификационных свидетельств;

программы подготовки.

Так вот, пакет прилагаемых документов оставляют почти прежним. Разве что вместо оригиналов и копий документов будут нужны "сведения из государственных цифровых систем, подтверждающих право собственности".

Но сам порядок меняют на разрешительный. В Приложении 2 к Закону РК "О разрешениях и уведомлениях", а именно в Перечне разрешений второй категории (класс 1), появился новый пункт: "Включение в Реестр учебных организаций по подготовке водителей транспортных средств".

Т.е. уполномоченный орган не просто будет ставить на учет новую автошколу, а прежде рассматривать (в течение 15 дней) заявление с прилагаемыми документами – и уже по результатам рассмотрения либо включить заявителя в Реестр учебных организаций по подготовке водителей ТС, либо отказать. Разумеется, обоснованно.

Какие же могут быть основания? Им и посвящена новая статья 78-1 Закона РК "О дорожном движении". Это одно из:

непредставление одного из документов; недостоверность и (или) неполнота указанных сведений в представленных документах; исключение из реестра учебных организаций по подготовке водителей транспортных средств в течение 6 месяцев до даты подачи заявления из-за предоставления заведомо недостоверной информации автошколе при включении в реестр.

Что важно, последняя причина является также основанием для исключения из реестра прежде включенной в него организации.

Такие вот изменения, которые, повторимся, остались в принятом законе. И да, с 1 января 2027 года станет действовать норма (раньше ее в статье 77 Закона, регламентирующей требования к учебным организациям по подготовке водителей ТС, не было), запрещающая "обучение практическому вождению на ТС с правосторонним расположением органов управления".

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