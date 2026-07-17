Эвтаназия бродячих собак в целях регулирования их численности разрешается с 20 июля

20 июля 2026 года вступают в силу поправки в Закон "Об ответственном обращении с животными". Изменений немало, но главная – разрешение эвтаназии бродячих собак для регулирования численности, а также агрессивных безнадзорных собак. Кошек не касается, подчеркивает Zakon.kz.

Поправки содержатся в Законе РК от 19 мая 2026 года № 292-VIII "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам ответственного обращения с животными", который вступает в силу 20 июля 2026 года (впрочем, некоторые нормы, касающиеся, в частности, оборота животных, – 1 января 2027 года).

Итак, о каких изменениях идет речь? Начнем с главного: эвтаназия заменит ранее действовавшую схему для бродячих и безнадзорных животных: отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск (из временных приютов). Схема эта – ОСВВ – была предложена почти 5 лет назад, когда приняли новый для Казахстана закон "Об ответственном обращении с животными".

Гуманизм был в том, что умерщвление отловленных соответствующими службами животных в качестве правила не допускалось. В отличие от прежних времен. Исключительные случаи были перечислены в статье 15 Закона:

для прекращения физических страданий животных, если они не могут быть прекращены иным способом; при получении нежизнеспособного новорожденного приплода животных с явно выраженными признаками аномалий и уродств; при регулировании численности диких животных и производстве охоты, рыболовства и ведении рыбного хозяйства; в случае нападения животного (животных) на человека, животных и (или) иных случаях, когда животные представляют угрозу жизни или здоровью человека, животных, а также общественному порядку и безопасности; при ликвидации особо опасных и заразных болезней животных, представляющих опасность для здоровья человека и животных.

И вот спустя 5 лет подход изменили. В силу разных причин, о которых Zakon.kz публиковал статью, так что не будем повторяться (а интересующиеся могут последовать по ссылке). Есть факт – умерщвление как метод регулирования численности бродячих животных возвращается. Но с важными условиями, о которых и поговорим.

Пункт 1 статьи 15 Закона дополнен подпунктами 6) и 7). Умерщвление животных допускается:

при регулировании численности бродячих животных (за исключением кошек) в порядке и сроки, установленные местными представительными органами столицы, областей, городов республиканского значения;

животных (за исключением кошек) в порядке и сроки, установленные местными представительными органами столицы, областей, городов республиканского значения; в отношении безнадзорных животных (за исключением кошек), поступивших в приюты для животных и (или) пункты временного содержания животных, которые больны, проявляют неоправданную агрессию, не обустроены и не востребованы владельцем или ответственным лицом, а также иными физическими, юридическими лицами по истечении сроков, установленных Гражданским кодексом РК.

Таким образом, речь идет не обо всех животных, которых можно без сопровождения хозяина встретить в общественных местах населенных пунктов, но лишь о бродячих. Что это значит? С 20 июля 2026 года действует следующая формулировка:

"Бродячие животные – собаки и кошки, не имеющие владельца или не состоящие на учете домашних животных". Пп. 16-1) статьи 1 Закона РК "Об ответственном обращении с животными"

Стало быть, никакие другие животные, кроме кошек и собак, не могут по определению считаться бродячими, а поскольку кошки вышеупомянутой нормой исключаются, то регулированию численности посредством умерщвления подлежат только собаки.

Другое дело – безнадзорные животные, т.е. те, "которые находятся вне места содержания и за которыми утрачен контроль со стороны владельца животного и (или) ответственного лица". Это могут быть, кстати, не только животные-компаньоны, но, и например, потерявшийся скот. Гражданский кодекс РК определяет (в статье 246), что право собственности на безнадзорных животных переходит к лицу, у которого они находились на содержании и в пользовании, если "их собственник не будет обнаружен и не заявит о своем праве на них в течение 6 месяцев с момента заявления о задержании рабочего и крупного рогатого скота и 2 месяцев – других домашних животных".

"При отказе этого лица от приобретения в собственность содержавшихся у него животных они поступают в коммунальную собственность и используются в порядке, определяемом соответствующими местными исполнительными органами".

Так что для безнадзорной собаки (хозяина рядом нет, но чип имеется) дается срок в два месяца, чтобы нашлись прежние или новые владельцы. Однако, как следует из нового пп. 7) пункта 1 статьи 15, если животное проявляет агрессию или больное, соблюдение данного срока не требуется.

На кошек, однако, это правило также не распространяется. Понятно, что держать их вечно в пунктах временного содержания не будут, поэтому резонно предположить, что их просто не будут отлавливать: кошки не представляют опасности в той мере, что и собаки.

Другое важное условие – умерщвление проводится методами, исключающими предсмертные физические страдания животных, а также запрещается применять негуманные методы, приводящие к гибели от удушья, электрического тока, термического воздействия, отравления и другие болевые методы (эти требования, разумеется, не распространяются на случаи устранения реальной угрозы жизни или здоровью человека и даже другого животного).

Одним словом, речь идет об эвтаназии – "медикаментозном умерщвлении животного, исключающем причинение животному боли и физических страданий" (пп. 4) статьи 1 Закона).

Другое важное дополнение относительно эвтаназии касается выгула домашних животных. Статью 22 Закона дополнили пунктом 7 следующего содержания:

"Владелец и (или) ответственное лицо, допустившие нарушение требований к выгулу домашних животных, повлекшее за собой причинение вреда жизни или здоровью человека, животных и имуществу физических и (или) юридических лиц, обязаны возместить причиненный вред в порядке, установленном законодательством РК".

В принципе, такая обязанность за причинение вреда и ранее была предусмотрена законодательством. Хотя уточнение, что таковым считаются и укусы собаки, когда с ней гуляют без намордника, лишним не является. Но также важна и вторая часть новой нормы.

В случае нарушения правил содержания и выгула домашних животных, повлекшего тяжкий, средней тяжести вред здоровью человека, владелец такого животного обязан провести эвтаназию.