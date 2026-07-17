Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Маслихаты получили ряд новых полномочий: Токаев подписал закон о внесении изменений по вопросам государственного управления и местного самоуправления.
- Опубликован указ президента "О мерах по стимулированию и развитию индустрии цифровых активов в Республике Казахстан": граждан могут освободить от ИПН по доходам от операций с криптовалютой.
- Глава государства утвердил Положение о Совете города Алатау: новый госорган будет назначать акима города и определять основные направления развития.
- Правительство обновило Концепцию по продвижению в обществе идеологии "Закона и Порядок" на 2025-2030 годы.
- Правила работы и требования к приобретаемым активам Фонда проблемных кредитов утвердило правительство.
- В Казахстане появятся цифровые кондоминиумы: в МИИЦР утвердили правила создания и учета.
- В Генпрокуратуре будут вести реестр системных проблем инвесторов.
- Министерство энергетики сохранило оптовую цену на сжиженный нефтяной газ.
- Установлен ряд новых требований к размещению наружной рекламы в населенных пунктах и на автодорогах.
- В Казахстане установлен шестимесячный запрет на ввоз пшеницы.
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