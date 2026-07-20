В Казахстане медиков будут готовить по запросам регионов

Министерство здравоохранения подготовило проект Правил определения потребности в кадрах в области здравоохранения и объема приема на обучение по медицинским специальностям, сообщает Zakon.kz.

Минздрав меняет подход к подготовке врачей: количество медицинских специалистов будут рассчитывать по реальным потребностям регионов.

Новые правила позволят заранее определять, сколько врачей и специалистов нужно системе здравоохранения, какие направления подготовки являются наиболее востребованными и где необходимо усилить кадровый состав.

Главная цель документа – создать единую систему планирования подготовки медицинских специалистов, чтобы количество выпускников медицинских вузов и организаций образования соответствовало реальным потребностям здравоохранения.

В ведомстве подчеркнули, что кадровая обеспеченность остается одним из ключевых факторов качества медицинской помощи. Новые правила позволят более точно прогнозировать, сколько врачей и других медицинских работников потребуется в стране в ближайшие годы, а также учитывать особенности каждого региона.

В основе нового подхода будут использоваться данные о численности населения, структуре заболеваний, обеспеченности медицинскими кадрами, развитии сети больниц и поликлиник, а также прогнозы развития системы здравоохранения.

Документ предусматривает:

прогнозирование потребности в медицинских специалистах;

определение регионов с дефицитом или избытком кадров;

расчет необходимого количества мест для обучения по медицинским специальностям;

формирование государственного образовательного заказа с учетом потребностей областей и городов;

постоянный мониторинг обеспеченности организаций здравоохранения специалистами.

Особое внимание будет уделено регионам, где существует нехватка медицинских работников. Планирование подготовки кадров позволит повысить эффективность распределения специалистов и обеспечить население необходимым количеством врачей.

При этом новые правила не означают сокращение подготовки медицинских кадров, пояснили в министерстве. Они направлены на то, чтобы будущие специалисты обучались по тем направлениям, где их знания и навыки будут наиболее востребованы.

Разработчики ожидают, что внедрение единого механизма кадрового планирования повысит качество государственного управления в сфере здравоохранения, поможет сократить дефицит специалистов и улучшить доступность медицинской помощи для граждан.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 августа.

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