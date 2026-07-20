Работников и работодателей будут уведомлять о необходимости прохождения скрининга

Министерство здравоохранения подготовило поправки в ряд НПА, касающихся целевых групп, подлежащих скрининговым исследованиям, а также правил, объема и периодичности проведения данных исследований, сообщает Zakon.kz.

Документ предусматривает уведомление работников и работодателей о необходимости прохождения скрининговых исследований, а так же в целях повышения заинтересованности работников в своевременном прохождении обязательных медицинских осмотров.

Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 22 июля.

Ранее мы рассказали, что Минздрав ввел новый вид скрининга – на раннее выявление рака легкого и расширил целевую группу на проведение скринингов на раннее выявление вирусных гепатитов В и С.

При этом говорится, что работодатели должны создавать условия для прохождения скрининговых исследований лицам, подлежащим данным осмотрам, в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи или в системе обязательного социального медицинского страхования, а также беспрепятственно отпускать работников для их прохождения в период рабочего времени с сохранением места работы (должности), средней заработной платы в соответствии с трудовым законодательством РК.