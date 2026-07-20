Сколько будет стоить маркировка БАДов с 1 сентября 2026 года
Фото: Zakon.kz
Приказом министра здравоохранения от 10 июля 2026 года определен предельный размер стоимости контрольного (идентификационного) знака, средства идентификации, применяемых в маркировке биологически активных добавок к пище, сообщает Zakon.kz.
"Определить предельный размер стоимости контрольного (идентификационного) знака, средства идентификации, применяемых в маркировке биологически активных добавок к пище, в размере 2,68 тенге за единицу без налога на добавленную стоимость", – говорится в документе.
Приказ вводится в действие с 1 сентября 2026 года.
Ранее мы рассказали, что разработаны правила маркировки БАДов.
Обязательная маркировка биологически активных добавок к пище является приоритетным направлением, реализация которого позволит:
- сократить объемы нелегального оборота;
- повысить собираемость налогов;
- создать равные конкурентные условия на рынке.
Ввести обязательную цифровую маркировку биологически активных добавок в Казахстане планируют с 1 сентября 2026 года.
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