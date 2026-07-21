Кто может летать на самолетах без досмотра: изменения в перечне
Фото: akorda.kz
Постановлением правительства РК от 14 июля 2026 года внесены изменения в специальный перечень должностных лиц РК, перевозимых на воздушном транспорте, в отношении которых досмотр не производится, сообщает Zakon.kz.
В частности, перечень дополнен должностью:
- Вице-президент Республики Казахстан.
в следующей редакции изложены должности:
- председатель Курултая Республики Казахстан;
- председатель Қазақстан Халық Кеңесі".
Председатель Мажилиса Парламента РК исключен из перечня.
В перечне лиц, обслуживаемых в специально отведенных залах аэропортов РК также произошли изменения. Он дополнен новой должностью:
- вице-президент;
в новой редакции изложены должности:
- председатель Курултая
- председатель Қазақстан Халық Кеңесі.
Председатель Мажилиса Парламента РК исключен из перечня.
Кроме того, в новой редакции в списке изложены должности:
- Акимы столицы, областей и городов республиканского значения;
- председатели комитетов Курултая;
- депутаты Курултая;
- руководители аппаратов Курултая, Конституционного Суда;
- Члены делегаций РК, возглавляемых президентом, вице-президентом, премьер-министром, председателем Курултая, заместителями премьер-министра, заместителями председателя Курултая, министром иностранных дел и иными членами правительства РК.
Постановление вводится в действие с 17 июля 2026 года.
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