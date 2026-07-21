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Право

Кто может летать на самолетах без досмотра: изменения в перечне

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, алматинский аэропорт, международный аэропорт Алматы, паспортный контроль , фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 10:43 Фото: akorda.kz
Постановлением правительства РК от 14 июля 2026 года внесены изменения в специальный перечень должностных лиц РК, перевозимых на воздушном транспорте, в отношении которых досмотр не производится, сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень дополнен должностью:

  • Вице-президент Республики Казахстан.

в следующей редакции изложены должности:

  • председатель Курултая Республики Казахстан;
  • председатель Қазақстан Халық Кеңесі".

Председатель Мажилиса Парламента РК исключен из перечня.

В перечне лиц, обслуживаемых в специально отведенных залах аэропортов РК также произошли изменения. Он дополнен новой должностью:

  • вице-президент;

в новой редакции изложены должности:

  • председатель Курултая
  • председатель Қазақстан Халық Кеңесі.

Председатель Мажилиса Парламента РК исключен из перечня.

Кроме того, в новой редакции в списке изложены должности:

  • Акимы столицы, областей и городов республиканского значения;
  • председатели комитетов Курултая;
  • депутаты Курултая;
  • руководители аппаратов Курултая, Конституционного Суда;
  • Члены делегаций РК, возглавляемых президентом, вице-президентом, премьер-министром, председателем Курултая, заместителями премьер-министра, заместителями председателя Курултая, министром иностранных дел и иными членами правительства РК.

Постановление вводится в действие с 17 июля 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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