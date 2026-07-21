Кто может летать на самолетах без досмотра: изменения в перечне

Фото: akorda.kz

Постановлением правительства РК от 14 июля 2026 года внесены изменения в специальный перечень должностных лиц РК, перевозимых на воздушном транспорте, в отношении которых досмотр не производится, сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень дополнен должностью: Вице-президент Республики Казахстан. в следующей редакции изложены должности: председатель Курултая Республики Казахстан;

председатель Қазақстан Халық Кеңесі". Председатель Мажилиса Парламента РК исключен из перечня. В перечне лиц, обслуживаемых в специально отведенных залах аэропортов РК также произошли изменения. Он дополнен новой должностью: вице-президент; в новой редакции изложены должности: председатель Курултая

председатель Қазақстан Халық Кеңесі. Председатель Мажилиса Парламента РК исключен из перечня. Кроме того, в новой редакции в списке изложены должности: Акимы столицы, областей и городов республиканского значения;

председатели комитетов Курултая;

депутаты Курултая;

руководители аппаратов Курултая, Конституционного Суда;

Члены делегаций РК, возглавляемых президентом, вице-президентом, премьер-министром, председателем Курултая, заместителями премьер-министра, заместителями председателя Курултая, министром иностранных дел и иными членами правительства РК. Постановление вводится в действие с 17 июля 2026 года.

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