Изменились правила призыва казахстанцев на воинскую службу

Постановлением правительства от 14 июля 2026 года внесены изменения в Правила организации и проведения призыва граждан Республики Казахстан на воинскую службу, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что для организации и проведения призыва граждан на срочную воинскую службу в областях (столице или городах республиканского значения) и районах (городах областного значения) по решению местных исполнительных органов образуются призывные комиссии.

На случаи болезни или отсутствия по другим уважительным причинам кого-либо из назначенных членов призывных комиссий решением соответствующих местных исполнительных органов определяется и утверждается резервный состав призывной комиссии. При обслуживании местными органами военного управления нескольких административных районов призывные комиссии создаются в каждом районе под председательством заместителя акима соответствующего района.

Председатель призывной комиссии обеспечивает надлежащую работу комиссии, до начала ее работы определяет обязанности ее членов в соответствии с типовым положением, утверждаемым местными исполнительными органами.

Указывается, что решения районных призывных комиссий "Освободить от призыва на воинскую службу" и "Освободить от исполнения воинской обязанности" подлежат проверке на правильность принятых решений областной (столицы или города республиканского значения) призывной комиссией.

Для проведения проверки должностные лица управления (отдела) по делам обороны представляют учетные карты и карты медицинского освидетельствования с приложением результатов медицинских обследований в областную (столицы или города республиканского значения) призывную комиссию.

По результатам проверки документов областная (столицы или города республиканского значения) медицинская комиссия в карте медицинского освидетельствования производит соответствующие отметки о проведенной проверке с выводами о согласии с решением либо направлением на повторное освидетельствование. Результаты проверки медицинской комиссии рассматриваются областной (столицы или города республиканского значения) призывной комиссией.

Результаты проверки правильности решений районной (городов областного значения) призывной комиссии об освобождении от призыва на воинскую службу оформляются в порядке, предусмотренном пунктом 34 Правил.

Также говорится, что председатель областной (столицы или города республиканского значения) призывной комиссии:

обеспечивает надлежащую работу комиссии, до начала ее работы определяет обязанности ее членов в соответствии с типовым положением, утверждаемым местными исполнительными органами области (столицы или города республиканского значения);

организует осуществление руководства и контроля за деятельностью районных (городов областного значения) призывных комиссий, проверки правильности предоставления гражданам отсрочки и освобождения от воинской службы, рассмотрения жалоб и обращений граждан.

Областная (столицы или города республиканского значения) призывная комиссия по результатам контрольного медицинского осмотра принимает одно из следующих решений:

"Подлежит призыву на воинскую службу" при определении степени годности "Годен к воинской службе" или "Годен к воинской службе с незначительными ограничениями";

"Предоставить отсрочку от призыва на воинскую службу" при определении степени годности "Временно не годен к воинской службе";

"Освободить от призыва на воинскую службу" при определении степени годности "Не годен к воинской службе в мирное время, ограниченно годен в военное время";

"Освободить от исполнения воинской обязанности" при определении степени годности "Не годен к воинской службе с исключением с воинского учета".

Областная (столицы или города республиканского значения) призывная комиссия в случаях установления нарушений правильности решений районной, городской призывной комиссии об освобождении от призыва на воинскую службу принимает решение об их отмене.

Из решений, принимаемых областной (столицы или города республиканского значения) призывной комиссией по результатам контрольного медицинского осмотра, формируются протоколы заседаний в электронном виде в ИС МО РК. В протокол заседаний вносятся призывники, рассмотренные в течение дня, который заверяется электронными цифровыми подписями председателя, членов и секретаря комиссии.

В случаях отсутствия либо технического сбоя ИС МО РК протоколы заседаний оформляются в книге протоколов областной (столицы или города республиканского значения) призывной комиссии по форме согласно приложению к Правилам.

Основаниями для пересмотра принятых решений областной (столицы или города республиканского значения) призывной комиссии являются:

акт реагирования прокурорского надзора;

решение суда;

приказ руководителя уполномоченного органа, в структуре которого предусмотрено прохождение воинской службы, принятый в отношении военнослужащего срочной воинской службы, признанного не годным к воинской службе по состоянию здоровья, до принятия им военной присяги;

жалоба гражданина о несогласии с принятым решением;

жалоба гражданина о несогласии с принятым решением районной (города областного значения) призывной комиссии.

Жалобы о несогласии с решениями областной (столицы или города республиканского значения), районной (городов областного значения) призывных комиссий рассматриваются в порядке, предусмотренном Административным процедурно-процессуальным кодексом РК.

Указывается, что гражданин с положительным результатом наркологического тестирования решением областной (столицы и городов республиканского значения) призывной комиссии направляется на дополнительное медицинское обследование в наркологический диспансер.

Для организации качественного отбора военнообязанных местные органы военного управления организуют взаимодействие с комплектуемыми воинскими частями (учреждениями):

при проведении воинских сборов на территории области (столицы, города республиканского значения) – управления (отделы) по делам обороны.

при проведении воинских сборов за пределами территории области (столицы, города республиканского значения) – департаменты по делам обороны.

При проведении воинских сборов на области (столицы, города республиканского значения) после завершения формирования воинской команды в отношении военнообязанных, зачисленных в воинскую команду, издается приказ начальника управления (отдела) по делам обороны о призыве на воинские сборы с использованием ИС МО РК.

Предусмотрено, что приказы об объявлении общей или частичной мобилизации на территории области (столицы или города республиканского значения), района (города областного значения) издаются начальниками местных органов военного управления.

Приказы об объявлении общей или частичной мобилизации начальников местных органов военного управления доводятся до населения путем использования местных радиовещательных сетей, телевидения и других средств массовой информации.

Указывается, что призывная комиссия районов, городов областного значения, столицы, областей, городов республиканского значения – временный коллегиальный орган, создаваемый на период проведения призыва граждан на воинскую службу по решению местных исполнительных органов и образуемый в соответствии с указом президента и постановлением правительства в его реализацию.

В состав призывных комиссии входят:

председатель комиссии – заместитель руководителя местного исполнительного органа (акима) района, города областного значения, столицы, области, города республиканского значения;

члены комиссии:

начальник местного органа военного управления района, города областного значения, столицы, области, города республиканского значения;

представитель соответствующего территориального подразделения органов внутренних дел;

заместитель начальника соответствующего местного органа управления здравоохранением (главного врача) района, города областного значения, области, города республиканского значения, столицы – председатель медицинской комиссии;

секретарь.

Отмечается, что в состав призывных комиссий могут также входить и иные представители государственных органов и общественных объединений.

Также говорится, что в состав столицы, областной, города республиканского значения призывной комиссии включается заместитель руководителя территориального органа Комитета национальной безопасности РК.

Постановление вводится в действие с 17 июля 2026 года.