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Право

Присвоение адресов объектам недвижимости: уточнены подробности

Адресные таблички на домах, адресная табличка, адрес, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 10:22 Фото: Zakon.kz
Приказом министра промышленности и строительства от 16 июля 2026 года внесены изменения в Правила по оказанию государственной услуги "Присвоение/упразднение адреса объекта недвижимости", сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что государственная услуга "Присвоение/упразднение адреса объекта недвижимости" оказывается местными исполнительными органами столицы, городов республиканского значения, районов и городов областного значения физическим лицам или их опекунам, юридическим лицам.

В рамках государственной услуги осуществляется присвоение/ упразднение постоянных адресов объектов недвижимости.

Срок оказания госуслуги:

  • для столицы, городов республиканского и областного значения – 3 рабочих дня;
  • для районов – 5 рабочих дней.

Информация о порядке оказания государственных услуг, а также внесенных изменениях и дополнениях в подзаконные нормативные правовые акты, определяющие порядок оказания государственной услуги, направляется уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства в Единый контакт-центр, а также местные исполнительные органы столицы, городов республиканского значения, районов и городов областного значения и оператору цифрового правительства, осуществляющие прием заявлений и выдачу результатов оказания государственной услуги.

Приказ вводится в действие с 1 августа 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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