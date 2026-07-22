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Право

Еще 14 земельных участков изымут в Алматы для госнужд

Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, панорама Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 14:51 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Принято постановление акимата города Алматы от 17 июля 2026 года о начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, сообщает Zakon.kz.

"Начать принудительное отчуждение 10 земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных в Алатауском районе города Алматы от проспекта Рыскулова до границы города, для пробивки улицы Тлендиева", – говорится в документе.

В частности, земельные участки изымаются в микрорайонах Ожет и Болашак, а также в потребительском кооперативе садоводческое товарищество "Птицевод".

Согласно другому постановлению принудительному отчуждению подлежат три земельных участка для государственных нужд, расположенных в Турксибском районе города Алматы, для строительства канализационной насосной станции.

Участки расположены в микрорайоне "Кайрат".

Также изымут земельный участок площадью 9 га у частной компании, расположенный на улице Спасской в Турксибском районе, для строительства автобусного парка.

Датой принудительного отчуждения определить: до 31 декабря 2028 года.

КГУ "Управление земельных отношений города Алматы" предписано:

  • обеспечить выплату компенсации собственникам земельных участков в установленном законодательством порядке;
  • по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд передать земельные участки на баланс КГУ "Управление развития дорожной инфраструктуры города Алматы".

Ранее мы рассказали, что в Астане изымут 26 земельных участков для строительства гостиницы.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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