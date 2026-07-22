Еще 14 земельных участков изымут в Алматы для госнужд
"Начать принудительное отчуждение 10 земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных в Алатауском районе города Алматы от проспекта Рыскулова до границы города, для пробивки улицы Тлендиева", – говорится в документе.
В частности, земельные участки изымаются в микрорайонах Ожет и Болашак, а также в потребительском кооперативе садоводческое товарищество "Птицевод".
Согласно другому постановлению принудительному отчуждению подлежат три земельных участка для государственных нужд, расположенных в Турксибском районе города Алматы, для строительства канализационной насосной станции.
Участки расположены в микрорайоне "Кайрат".
Также изымут земельный участок площадью 9 га у частной компании, расположенный на улице Спасской в Турксибском районе, для строительства автобусного парка.
Датой принудительного отчуждения определить: до 31 декабря 2028 года.
КГУ "Управление земельных отношений города Алматы" предписано:
- обеспечить выплату компенсации собственникам земельных участков в установленном законодательством порядке;
- по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд передать земельные участки на баланс КГУ "Управление развития дорожной инфраструктуры города Алматы".
Ранее мы рассказали, что в Астане изымут 26 земельных участков для строительства гостиницы.