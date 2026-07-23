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Право

Изменились правила лицензирования МФО

Кредит, кредитование, займ, долг, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 09:05 Фото: freepik
Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка постановлением от 13 июля 2026 года внесло изменения в Правила лицензирования микрофинансовой деятельности, сообщает Zakon.kz.

Поправки направлены на цифровизацию процесса оказания государственной услуги.

В частности, в документе говорится:

Информация о внесенных изменениях или дополнениях в Правила размещается на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа, направляется оператору "цифрового правительства" и Единому контакт-центру в течение трех рабочих дней с даты утверждения или изменения соответствующего нормативного правового акта.

Информация о стадии оказания государственной услуги обновляется в автоматическом режиме в цифровой системе мониторинга оказания государственных услуг в порядке, установленном уполномоченным органом в сфере цифровизации.

Услугодатель получает из цифровых систем, используемых для оказания государственных услуг и сервиса цифровых документов, сведения, указанные в документах:

  • удостоверяющих личность физического лица – резидента РК;
  • подтверждающих отсутствие неснятой или непогашенной судимости у физического лица – резидента РК;
  • о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица – резидента РК.

Уточняется, что по всем подвидам государственная услуга оказывается через веб-портал "цифрового правительства".

Лицензионные сборы составляют:

  • за выдачу лицензии – 30 МРП;
  • за переоформление лицензии – 10% от ставки за выдачу лицензии;
  • за выдачу дубликата лицензии – 100% от ставки за выдачу лицензии.

Оплата лицензионного сбора осуществляется в наличной или безналичной форме через банки второго уровня, филиалы банков – нерезидентов или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, в безналичной форме через платежный шлюз "цифрового правительства".

Обновлен перечень документов, которые требуются для получения госуслуги.

При обращении для получения лицензии на портал:

  • электронное заявление о выдаче лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности;
  • электронные копии документов, подтверждающих оплату минимального размера уставного капитала.

В качестве документов, подтверждающих оплату минимального размера уставного капитала, представляются следующие документы:

– документ банка второго уровня (в том числе выписка о движении денег по банковским счетам клиента), подтверждающий зачисление на банковский счет денег в качестве взноса в уставный капитал услугополучателя, и выданный не ранее 30 календарных дней до даты обращения за получением лицензии;

– сведения о соблюдении минимального размера собственного капитала (в виде электронной копии документа);

– электронная копия документа, подтверждающего оплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "цифрового правительства";

– электронная копия устава и, при наличии, реестр участников хозяйственного товарищества либо выписка из него, выданная профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг;

– сведения о крупном участнике (крупном акционере), который владеет прямо или косвенно десятью или более процентами долей участия в уставном капитале или голосующих (за вычетом привилегированных) акций услугополучателя, являющимся юридическим лицом, по состоянию на дату, предшествующую дате представления документов, с приложением:

– сведений о первом руководителе исполнительного органа (лица, единолично исполняющего функции исполнительного органа) и органа управления (наблюдательного совета, при наличии) крупного участника (крупного акционера) услугополучателя (заполняется по каждому лицу отдельно);

– копии документа, удостоверяющего личность первого руководителя исполнительного органа (лица, единолично исполняющего функции исполнительного органа) и органа управления (наблюдательного совета, при наличии) крупного участника – юридического лица (для иностранных граждан и лиц без гражданства);

– документа, подтверждающего сведения об отсутствии у первого руководителя исполнительного органа (лица, единолично исполняющего функции исполнительного органа) и органа управления (наблюдательного совета, при наличии) крупного участника (крупного акционера) – юридического лица неснятой или непогашенной судимости за преступления в стране гражданства (для иностранных граждан) или в стране постоянного проживания (для лиц без гражданства), выданного государственным органом страны их гражданства (страны их постоянного проживания – для лиц без гражданства) либо страны, где первый руководитель исполнительного органа (лицо, единолично исполняющее функции исполнительного органа) и органа управления (наблюдательного совета, при наличии) крупного участника (крупного акционера) – юридического лица постоянно проживал в течение последних 15 лет. Дата выдачи указанных документов не превышает трех месяцев, предшествующих дате подачи заявления (за исключением случаев, когда в представляемых документах указан иной срок их действия). Если законодательством страны, государственный орган которой уполномочен подтверждать сведения об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления, не предусмотрена выдача подтверждающих документов лицам, в отношении которых запрашиваются указанные сведения, то соответствующее подтверждение направляется письмом государственного органа страны гражданства (для иностранных граждан) или страны постоянного проживания (для лиц без гражданства) в адрес уполномоченного органа;

– электронная копия годовой финансовой отчетности крупного участника (крупного акционера) юридического лица (консолидированной финансовой отчетности в случае наличия у крупного участника (крупного акционера) дочерних организаций) за два последних финансовых года, а также электронная копия финансовой отчетности крупного участника (крупного акционера) за последний завершенный квартал перед подачей заявления. При наличии указанной финансовой отчетности, подтвержденной аудиторскими отчетами, представляется финансовая отчетность, подтвержденная аудиторскими отчетами.

В случае отсутствия в период с 1 января по 1 июня текущего года аудиторского отчета, подтверждающего финансовую отчетность за последний завершенный финансовый год, представляются электронные копии финансовой отчетности (консолидированной финансовой отчетности в случае наличия у крупного участника (крупного акционера) дочерних организаций) за последний завершенный финансовый год и последний завершенный квартал перед подачей заявления, а также электронные копии годовой финансовой отчетности (консолидированной финансовой отчетности в случае наличия дочерних организаций), подтвержденной аудиторскими отчетами, за два года, предшествующих последнему завершенному финансовому году.

Финансовая отчетность, указанная в настоящем подпункте, не представляется в случае:

– размещения данной финансовой отчетности на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности;

– когда крупный участник (акционер) является финансовой организацией – нерезидентом РК и данная финансовая отчетность размещена и доступна на казахском, русском или английском языке на интернет-ресурсе финансовой организации – нерезидента РК или иностранной фондовой биржи;

  • сведения о крупном участнике (крупном акционере), который владеет прямо или косвенно десятью или более процентами долей участия в уставном капитале или голосующих (за вычетом привилегированных) акций услугополучателя, являющимся физическим лицом (заполняется по каждому лицу отдельно) по состоянию на дату, предшествующую дате представления документов, с приложением:

– копии документа, удостоверяющего личность крупного участника (крупного акционера) – физического лица (для иностранных граждан и лиц без гражданства);

– документа, подтверждающего сведения об отсутствии у крупного участника (крупного акционера) – физического лица услугополучателя неснятой или непогашенной судимости за преступления в стране гражданства (для иностранных граждан) или в стране постоянного проживания (для лиц без гражданства), выданного государственным органом страны их гражданства (страны их постоянного проживания – для лиц без гражданства) либо страны, где крупный участник (крупный акционер) услугополучателя – физическое лицо постоянно проживал в течение последних 15 лет. Дата выдачи указанных документов не превышает трех месяцев, предшествующих дате подачи заявления (за исключением случаев, когда в представляемых документах указан иной срок их действия).

Если законодательством страны, государственный орган которой уполномочен подтверждать сведения об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления, не предусмотрена выдача подтверждающих документов лицам, в отношении которых запрашиваются указанные сведения, то соответствующее подтверждение направляется письмом государственного органа страны гражданства (для иностранных граждан) или страны постоянного проживания (для лиц без гражданства) в адрес уполномоченного органа;

– электронных копий сведений о происхождении средств, используемых для оплаты уставного капитала или приобретения доли участия в уставном капитале (акций) услугополучателя, а также электронных копий документов, подтверждающих данные сведения.

В случае приобретения доли участия в уставном капитале (акций) услугополучателя за счет имущества, полученного в виде дарения, выигрышей, дохода от продажи безвозмездно полученного имущества, представляются сведения о дарителе и источниках происхождения данных средств, имущества у дарителя;

  • сведения о руководящем работнике услугополучателя (заполняется по каждому лицу отдельно), по состоянию на дату, предшествующую дате представления документов, с приложением:

– копии документа, удостоверяющего личность руководящего работника (для иностранных граждан и лиц без гражданства);

– документа, подтверждающего сведения об отсутствии у руководящего работника услугополучателя неснятой или непогашенной судимости за преступления в стране гражданства (для иностранных граждан) или в стране постоянного проживания (для лиц без гражданства), выданного государственным органом страны их гражданства (страны их постоянного проживания – для лиц без гражданства) либо страны, где руководящий работник услугополучателя постоянно проживал в течение последних 15 лет. Дата выдачи указанных документов не превышает трех месяцев, предшествующих дате подачи заявления (за исключением случаев, когда в представляемых документах указан иной срок их действия).

  • сведения о системе обеспечения безопасности и технической укрепленности помещений ломбарда в виде электронной копии документа (для ломбардов);
  • электронные копии документов, подтверждающих наем и (или) назначение (избрание) руководящих работников, работников службы внутреннего контроля (при наличии);
  • электронная копия правил предоставления микрокредитов;
  • электронные копии документов, подтверждающих наличие у руководящих работников высшего образования.

Документы, представляемые на иностранном языке, переводятся на казахский и русский языки и подлежат нотариальному засвидетельствованию.

  • электронные копии положений о филиалах и представительствах (при их наличии).

Аналогичные изменения произошли в Правилах прохождения учетной регистрации и ведения реестра коллекторских агентств. По тексту документа понятия "электронное правительство" заменили на "цифровое правительство", а "информационные системы" поменяли на "цифровые системы".

Постановление вводится в действие с 31 июля.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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