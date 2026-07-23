Безопасность гидротехнических сооружений: что изменилось

Приказом и.о. министра водных ресурсов и ирригации от 16 июля 2026 года внесены изменения и дополнения в Регламент о безопасности гидротехнических сооружений, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что к I классу ГТС относятся:

плотины высотой более 30 метров или объемом водохранилища более 100 миллионов кубических метров;

гидроузлы или водосбросные сооружения с пропускной способностью более 100 кубических метров в секунду.

Ко II классу ГТС относятся:

плотины высотой более 20 метров и (или) объемом водохранилища более 50 миллионов кубических метров;

гидроузлы или водосбросные сооружения с пропускной способностью более 50 кубических метров в секунду.

К III классу ГТС относятся:

плотины высотой более 10 метров и (или) объемом водохранилища более 20 миллионов кубических метров;

гидроузлы или водосбросные сооружения с пропускной способностью более 20 кубических метров в секунду.

К IV классу ГТС относятся:

плотины высотой более пяти метров и (или) объемом водохранилища более 10 миллионов кубических метров;

гидроузлы или водосбросные сооружения с пропускной способностью до 10 кубических метров в секунду.

При этом регламент дополнен пунктом о том, что к ГТС, представляющим повышенную опасность при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также отнесенным к потенциально опасным, относятся ГТС I, II и III классов, а также ГТС IV класса в случае, если их разрушения повлекут за собой причинения вреда жизни и здоровью людей, окружающей среде, материального ущерба физическим и юридическим лицам.

Поддержание безопасного состояния ГТС, представляющих повышенную опасность при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также отнесенным к потенциально опасным, при эксплуатации обеспечивается собственником (владельцем) путем проведения многофакторного обследования.

Приказ вводится в действие со 2 августа 2026 года.