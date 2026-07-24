Доплаты сотрудникам и тренерам спортивных школ: что изменилось и для кого

Постановлением правительства от 21 июля 2026 года внесены изменения в систему оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, сообщает Zakon.kz.

В частности, установлен базовый должностной оклад в размере 17 697 теңге для гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.

Корректировки внесены в доплаты и надбавки за условия труда гражданским служащим, работникам организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работникам казенных предприятий в сфере физической культуры и спорта.

Так, уточняется, что работникам Центра олимпийской подготовки, детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва, специализированных детско-юношеских спортивных школ, колледжей спорта, школ-интернатов для одаренных в спорте детей, школ-интернатов-колледжей, школ высшего спортивного мастерства, Центра подготовки олимпийского резерва, Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями, Центра национальных и конных видов спорта, Дирекции развития спорта, спортивных клубов:

на чемпионатах РК, спартакиадах РК, юношеских молодежных играх, Паралимпийских играх РК: за первое место, за второе место, за третье место установлена доплата в 1,5% от должностного оклада (ДО) 1% от ДО 0,5% от ДО (кроме республиканской школы высшего спортивного мастерства);

от должностного оклада (ДО) от ДО от ДО (кроме республиканской школы высшего спортивного мастерства); на чемпионатах РК (среди молодежи и юношей) за первое место – 1% от должностного оклада (кроме республиканских центров олимпийской подготовки, колледжей спорта и школ высшего спортивного мастерства).

Доплата за подготовку чемпионов и призеров спортивных соревнований тренерам, тренерам-преподавателям по спорту Центра олимпийской подготовки, детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва, специализированных детско-юношеских спортивных школ, колледжей спорта, школ-интернатов для одаренных в спорте детей, школ-интернатов-колледжей, школ высшего спортивного мастерства, Центра подготовки олимпийского резерва, Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями, Центра национальных и конных видов спорта, Дирекции развития спорта, спортивных клуб:

на чемпионатах РК, спартакиадах РК, юношеских молодежных играх, Паралимпийских играх РК: за первое место, за второе место, за третье место – 15% от должностного оклада, 10% – от ДО, 5% – от ДО;

от должностного оклада, от ДО, – от ДО; на чемпионатах Республики Казахстан (среди молодежи и юношей) за первое место – 10% от должностного оклада.

Также установлена надбавка за почетное звание работникам, имеющим:

почетные звания "Народный" бывшего Союза Советских Социалистических Республик и присвоенные почетные звания Республики Казахстан за заслуги в сфере культуры – 100% от базового должностного оклада (БДО);

почетные звания "Заслуженный" бывшего Союза Советских Социалистических Республик и присвоенные почетные звания РК – 30% от БДО.

Постановление вводится в действие с 3 августа 2026 года.