Площадь Караганды увеличили на 281 гектар
Фото: primeminister.kz
Правительство подписало постановление от 21 июля 2026 года "Об изменении границ (черты) города Караганды Карагандинской области", сообщает Zakon.kz.
В документе говорится:
Согласиться с совместным решением Карагандинского областного маслихата от 6 мая 2026 года и постановлением акимата Карагандинской области от 6 мая 2026 года "Об изменении границ (черты) города Караганды и Бухар-Жырауского района Карагандинской области" об изменении границ (черты) города Караганды Карагандинской области путем включения части земель Бухар-Жырауского района общей площадью 281 гектар в границы (черту) города Караганды.
Площадь земель, присоединяемых в границы города из земель Бухар-Жырауского района, составляет:
- пастбища – 192,7823 га;
- другие земли – 88,2177 га.
Постановление вводится в действие с 3 августа.
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