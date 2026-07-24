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Право

Площадь Караганды увеличили на 281 гектар

Караганда, город Караганда, виды города Караганды, виды Караганды, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 11:07 Фото: primeminister.kz
Правительство подписало постановление от 21 июля 2026 года "Об изменении границ (черты) города Караганды Карагандинской области", сообщает Zakon.kz.

В документе говорится:

Согласиться с совместным решением Карагандинского областного маслихата от 6 мая 2026 года и постановлением акимата Карагандинской области от 6 мая 2026 года "Об изменении границ (черты) города Караганды и Бухар-Жырауского района Карагандинской области" об изменении границ (черты) города Караганды Карагандинской области путем включения части земель Бухар-Жырауского района общей площадью 281 гектар в границы (черту) города Караганды.

Площадь земель, присоединяемых в границы города из земель Бухар-Жырауского района, составляет:

  • пастбища – 192,7823 га;
  • другие земли – 88,2177 га.

Постановление вводится в действие с 3 августа.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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