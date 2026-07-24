Площадь Караганды увеличили на 281 гектар

В документе говорится:

Согласиться с совместным решением Карагандинского областного маслихата от 6 мая 2026 года и постановлением акимата Карагандинской области от 6 мая 2026 года "Об изменении границ (черты) города Караганды и Бухар-Жырауского района Карагандинской области" об изменении границ (черты) города Караганды Карагандинской области путем включения части земель Бухар-Жырауского района общей площадью 281 гектар в границы (черту) города Караганды.