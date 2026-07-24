Изменились правила награждения ведомственными наградами

Постановлением правительства от 2 июля 2026 года внесены изменения в правила награждения ведомственными наградами некоторых государственных органов, входящих в структуру правительства РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Так, говорится, что ведомственные награды являются одной из форм поощрения и стимулирования труда сотрудников, работников и иных лиц за образцовое исполнение служебных обязанностей, творческую активность, безупречную службу, другие достижения в трудовой деятельности и иные заслуги.

Ведомственными наградами являются: медали, нагрудные знаки.

При этом изображение государственных символов (Государственного флага и Государственного герба) не используется в качестве элемента или геральдической основы ведомственных наград.

Данное требование не распространяется на случаи, когда составной частью геральдической основы ведомственных наград является изображение объектов, в которых используются изображения государственных символов.

Представление о награждении ведомственными наградами (лишении ведомственных наград) сотрудников, работников и иных лиц органов, входящих в структуру правительства, инициируется их руководителями, которые направляют соответствующие представления в кадровую службу центрального государственного органа.

Представления о награждении ведомственными наградами (лишении ведомственных наград) граждан РК, иностранных граждан и лиц без гражданства инициируются руководителями центральных государственных органов, входящих в структуру правительства, их структурных, подведомственных и территориальных подразделений, которые направляют соответствующие представления в кадровую службу центрального государственного органа.

Представления о награждении ведомственными наградами рассматриваются по случаю празднования государственных, профессиональных, иных праздников и юбилейных дат по достижении выслуги лет.

Представления о награждении ведомственными наградами вносятся и в исключительных случаях за иные заслуги.

Для решения вопроса о награждении ведомственными наградами не позднее чем за 2 месяца до празднования государственных, профессиональных, иных праздников и юбилейных дат в кадровую службу представляются:

представление о награждении ведомственными наградами;

наградной лист установленного образца.

Основаниями для вынесения на рассмотрение Комиссии по ведомственным наградам вопроса о лишении ведомственных наград являются:

увольнение за совершение проступка, дискредитирующего государственный орган, грубое нарушение служебного долга;

наличие обвинительного приговора суда, вступившего в законную силу.

Лица, награжденные ведомственными наградами, лишаются соответствующих ведомственных наград в порядке, предусмотренном Правилами.

Для решения вопроса о лишении ведомственных наград в кадровую службу представляются:

представление о лишении;

копия приказа об увольнении за совершение проступка, дискредитирующего государственные органы, грубое нарушение служебного долга или копия обвинительного приговора суда.

Кадровая служба подготавливает необходимые документы и выносит вопрос о награждении ведомственными наградами (лишении ведомственных наград) на рассмотрение Комиссии.

Комиссия создается на постоянной основе для обеспечения объективного подхода к награждению ведомственными наградами приказом руководителя аппарата в центральных государственных органах.

Комиссия принимает решение коллегиально открытым голосованием в течение месяца с момента внесения представления о награждении ведомственными наградами (лишении ведомственных наград). Решение считается принятым, если за него подано большинство голосов от общего количества голосов членов Комиссии. Решения Комиссии оформляются протоколом. В случае равенства голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председатель Комиссии.

Комиссия принимает одно из следующих решений, которое оформляется протоколом:

удовлетворить представление о награждении ведомственными наградами (лишении ведомственных наград);

отклонить представление о награждении ведомственными наградами (лишении ведомственных наград);

вернуть представление о награждении ведомственными наградами (лишении ведомственных наград) для дооформления материалов.

Жалобы и заявления граждан на решение Комиссии по награждению или отказу в награждении не рассматриваются.

Решения Комиссии не подлежат разъяснению.

Каждому награжденному одновременно с вручением ведомственных наград выдается соответствующее удостоверение, подписанное руководителем центрального государственного органа или руководителем аппарата центрального государственного органа, а в государственном органе, осуществляющем руководство в сфере внешнеполитической деятельности, – руководителем государственного органа.

Медали носятся на левой стороне груди, при наличии государственных наград РК они располагаются после них.

Нагрудные знаки носятся на правой стороне груди. При наличии колодок, совпадающих по форме и размерам с колодками для медалей, нагрудные знаки носятся на левой стороне груди.

Постановление вводится в действие со дня подписания.