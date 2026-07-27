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Право

Принят новый стандарт медицинской помощи пациентам с редкими заболеваниями

Пациенты в палате, палата, лечение, медицинское учреждение, больница, госпитализация, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 11:18 Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения приказом от 16 июля 2026 года утвердила Стандарт организации оказания медицинской помощи пациентам с орфанными (редкими) заболеваниями в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Медицинская помощь пациентам с орфанными (редкими) заболеваниями осуществляется медицинскими организациями в соответствии с перечнем гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Медицинские организации реализуют мероприятия, направленные на раннюю диагностику, применение мультидисциплинарного подхода, лечение и динамическое наблюдение пациентов на всех этапах оказания медицинской помощи.

Медицинская помощь пациентам с орфанными (редкими) заболеваниями оказывается в соответствии с клиническим протоколом (КП) и стандартами организации оказания медицинской помощи по соответствующему профилю, при их отсутствии – в соответствии с современными достижениями науки и практики с учетом принципов доказательной медицины.

Основными принципами оказания медицинской помощи пациентам с орфанными (редкими) заболеваниями, являются:

  • своевременное проведение мероприятий, направленных на профилактику, диагностику, лечение, паллиативную помощь и медицинскую реабилитацию пациентов с орфанными (редкими) заболеваниями;
  • проведение молекулярно-генетических исследований и медико-генетического консультирования для оценки наследственного риска;
  • обеспечение лекарственными средствами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания в соответствии с КП по соответствующему профилю;
  • оказание паллиативной медицинской помощи пациентам с орфанными (редкими) заболеваниями по медицинским показаниям;
  • обеспечение взаимодействия с организациями образования, социальной защиты и другими заинтересованными ведомствами по вопросам комплексной помощи пациентам с орфанными (редкими) заболеваниями;
  • участие в научных исследованиях и международных проектах, направленных на внедрение новых технологий в области диагностики и лечения орфанных (редких) заболеваний.

Медицинская помощь пациентам с орфанными (редкими) заболеваниями в амбулаторных условиях включает оказание первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи.

Она включает в себя:

  • проведение клинического осмотра врачом;
  • проведение лабораторных и инструментальных обследований;
  • динамическое наблюдение, ведение и лечение пациента с учетом заключения МДГ;
  • мониторинг лабораторных показателей на фоне проводимой терапии;
  • проведение экспертизы временной нетрудоспособности;
  • оформление заключений для направления на медико-социальную экспертизу;
  • проведение информационно-разъяснительной работы среди населения;
  • оказание психологической и медико-социальной помощи пациентам с орфанными (редкими) заболеваниями;
  • оказание паллиативной медицинской помощи и медицинской реабилитации в соответствии с КП;
  • направление на госпитализацию для получения специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичных медицинских услуг.

Госпитализация пациентов с орфанными (редкими) заболеваниями осуществляется в плановом порядке посредством портала "Бюро госпитализации" либо по экстренным показаниям.

Оказание стационарной помощи на вторичном и третичном уровне включает:

  • оказание специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи;
  • подтверждение клинического диагноза на основании результатов лабораторных и инструментальных исследований, включая молекулярно-генетические исследования при наличии показаний;
  • организацию дистанционных медицинских услуг с участием медицинских организаций республиканского уровня в сложных диагностических случаях.

После завершения курса лечения пациент направляется в медицинскую организацию, оказывающую первичную медико-санитарную помощь, по месту прикрепления пациента для динамического наблюдения на основании заключения мультидисциплинарной группы врачей (МДГ).

В состав МДГ входят внештатные специалисты соответствующего профиля региона, по паллиативной помощи, медицинской реабилитации и медицинской генетике, определяемые решением местных государственных органов управления здравоохранением областей, городов республиканского значения и столицы.

При отсутствии ответа на терапию, проводимую в соответствии с КП, развитии осложнений, препятствующих продолжению лечения, а также при наличии сложных клинических случаев, требующих комплексного подхода, Центром координации рассматривается возможность применения терапии, не предусмотренной КП с учетом международного опыта.

Центр координации привлекает профильных специалистов соответствующих специальностей на всех уровнях оказания медицинской помощи с использованием телемедицинских технологий, включая дистанционные консультации специалистов медицинских организаций республиканского уровня, с обязательной регистрацией результатов.

Транспортировка пациентов с орфанными заболеваниями при необходимости оказания им скорой медицинской помощи, в том числе с привлечением медицинской авиации, в медицинские организации республиканского уровня осуществляется:

  • фельдшерскими выездными бригадами скорой медицинской помощи, прошедшими соответствующую подготовку;
  • врачебными выездными бригадами скорой медицинской помощи;
  • специализированными выездными бригадами скорой медицинской помощи, прошедшими подготовку по профилю "скорая и неотложная медицинская помощь";
  • мобильными бригадами медицинской авиации.

Скорую медицинскую помощь пациентам с орфанными (редкими) заболеваниями оказывают при:

  • наличии непосредственной угрозы жизни, при которой отсутствие своевременной медицинской помощи может привести к ухудшению состояния или летальному исходу;
  • наличии высокого риска возникновения непосредственной угрозы жизни в любое время.

Приказ вводится в действие с 4 августа.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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