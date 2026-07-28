Зарегистрировать залог движимого имущества можно через банковские приложения

И. о. министра юстиции приказом от 17 июля 2026 года внес изменения в Инструкцию по регистрации залога движимого имущества, не подлежащего обязательной государственной регистрации, сообщает Zakon.kz.

Через Государственную корпорацию "Правительство для граждан", посредством веб-портала "цифрового правительства", а также через цифровые объекты банков второго уровня доступны услуги:

регистрация залога (свидетельство государственной регистрации);

регистрация изменений обременений в результате изменения условий договора (перезалог);

регистрация уступки требования;

регистрация уведомления о невыполнении обязательств, регистрация о проведении торгов;

регистрация прекращения залога;

выдача дубликата свидетельства о регистрации залога движимого имущества.

Срок оказания государственной услуги с момента сдачи пакета документов:

при обращении к услугодателю в течение 2 рабочих дней с момента принятия заявления;

с момента принятия заявления; на портале www.egov.kz или цифровые объекты банков второго уровня государственная услуга оказывается в течение 1 рабочего дня с момента поступления документов в информационную систему регистрирующего органа.

Какие документы требуются для регистрации залога:

заявление о регистрации залога движимого имущества, не подлежащего обязательной государственной регистрации;

удостоверение личности, либо цифровой документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);

доверенность (в случае обращения заявителя через доверенное лицо). Для сверки предоставляется подлинник доверенности, после чего подлинник доверенности возвращается заявителю.

Юридическим лицам услуга оказывается по документу, подтверждающему полномочия представителя.

Также говорится, что для получения дубликата свидетельства о регистрации залога движимого имущества услугополучатель представляет соответствующее заявление.

Услугодатель осуществляет проверку полноты сведений, указанных в заявлении на регистрацию.

Услуга оказывается бесплатно. Результатом является выдача свидетельства о регистрации залога либо его дубликат, уведомление о прекращении залога или мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги, выданные в бумажном или электронном формате.

Основаниями для отказа в ее оказании могут быть:

установление недостоверности документов, представленных заявителем для получения государственной услуги, и данных, содержащихся в них;

заявление о регистрации залога не соответствует требованиям статьи 9 закона "О регистрации залога движимого имущества";

заявление подано ненадлежащим лицом.

Приказ вводится в действие с 4 августа.