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Советы

Как оформить залог движимого имущества в Казахстане

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2025 18:00 Фото: gov4c.kz
Услуга по оформлению в залог движимого имущества набирает популярность у казахстанцев. Что такое движимое имущество, как получить услугу и какие документы при этом потребуются, рассказали Zakon.kz в пресс-службе Государственной корпорации "Правительство для граждан".

Так, по данным специалистов, если в 2023 году было оказано 28 072 услуги по оформлению договоров залога движимого имущества, то в 2024-м – 50 902 услуги, или на 44,8 %, больше.

Движимое имущество – это любое имущество, кроме недвижимости: транспортные средства, деньги, товары в обороте, ценные бумаги, имущественные права и иные виды.

Этот залог позволяет кредитору распорядиться заложенным имуществом должника в случае его неспособности выплатить долг.

Кредитор возвращает денежные средства путем реализации заложенного имущества.

Получить услугу по регистрации залога движимого имущества можно через ЦОН или портал электронного правительства.

Срок оказания услуги через Госкорпорацию составляет 2 рабочих дня.

Для получения услуги в ЦОНе необходимы:

  • заявление;
  • документ, удостоверяющий личность;
  • договор о залоге или условиях залога;
  • документ, подтверждающий оплату в бюджет суммы регистрационного сбора;
  • документ, подтверждающий оплату за свидетельство о регистрации залога движимого имущества.

После регистрации залога сведения из договора залога поступят в Единый реестр залога движимого имущества.

Также отмечено, что с помощью реестра можно установить, находится движимое имущество в залоге или нет.

Исключение имущества из Единого реестра залога производится на основании заявления залогодержателя и осуществляется после обращения заявителя в регистрирующий орган.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля 2025 года в Шымкенте, Усть-Каменогорске, Таразе, Уральске, Караганде, а также в области Улытау меняются адреса дежурных ЦОНов и спецЦОНов.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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