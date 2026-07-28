Минтруда обратилось к родителям подростков после масштабных проверок по всему Казахстану
Отмечается, что в стране продолжается работа по обеспечению безопасной и законной занятости подростков.
Как уточнили в Минтруда, по состоянию на 27 июля профилактическими мероприятиями охвачено 4 619 объектов по всей стране. Среди них:
- 2 070 объектов общественного питания;
- 1 566 парков с аттракционами и развлекательными площадками;
- 234 рынка и торгово-развлекательных центра;
- 221 автозаправочная станция;
- 241 автомойка;
- 138 компьютерных клубов;
- 149 других объектов.
"В ходе проверок выявлено 884 случая несоблюдения требований трудового законодательства. По каждому факту принимаются меры в соответствии с законодательством".Пресс-служба МТСЗН РК
Особое внимание уделяется профилактической работе с работодателями. Государственные инспекторы труда напоминают о необходимости:
- официально оформлять трудовые отношения с несовершеннолетними;
- соблюдать установленную продолжительность рабочего времени;
- своевременно выплачивать заработную плату;
- не допускать подростков к тяжелым, вредным и опасным видам работ.
"Министерство труда и социальной защиты населения РК продолжит работу по защите трудовых прав несовершеннолетних и призывает родителей обращать внимание на условия трудоустройства подростков и официальное оформление трудовых отношений", – заключили в пресс-службе ведомства.
26 мая 2026 года министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев рассказал, где подростки смогут легально работать в Казахстане. Он также поведал, что нужно делать подросткам, чтобы не быть обманутыми недобросовестным работодателем.
26 июня Аскарбек Ертаев раскрыл, как в Казахстане будут поддерживать работающих подростков и какие дополнительные меры защиты трудовых прав молодых работников планируется внедрить.