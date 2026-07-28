Минтруда обратилось к родителям подростков после масштабных проверок по всему Казахстану

В Казахстане более 4,6 тыс. объектов охвачено профилактическими мероприятиями по защите трудовых прав несовершеннолетних. Об этом 28 июля 2026 года заявили в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что в стране продолжается работа по обеспечению безопасной и законной занятости подростков.

Как уточнили в Минтруда, по состоянию на 27 июля профилактическими мероприятиями охвачено 4 619 объектов по всей стране. Среди них:

2 070 объектов общественного питания;

1 566 парков с аттракционами и развлекательными площадками;

234 рынка и торгово-развлекательных центра;

221 автозаправочная станция;

241 автомойка;

138 компьютерных клубов;

149 других объектов.

"В ходе проверок выявлено 884 случая несоблюдения требований трудового законодательства. По каждому факту принимаются меры в соответствии с законодательством". Пресс-служба МТСЗН РК

Особое внимание уделяется профилактической работе с работодателями. Государственные инспекторы труда напоминают о необходимости:

официально оформлять трудовые отношения с несовершеннолетними;

соблюдать установленную продолжительность рабочего времени;

своевременно выплачивать заработную плату;

не допускать подростков к тяжелым, вредным и опасным видам работ.

"Министерство труда и социальной защиты населения РК продолжит работу по защите трудовых прав несовершеннолетних и призывает родителей обращать внимание на условия трудоустройства подростков и официальное оформление трудовых отношений", – заключили в пресс-службе ведомства.

26 мая 2026 года министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев рассказал, где подростки смогут легально работать в Казахстане. Он также поведал, что нужно делать подросткам, чтобы не быть обманутыми недобросовестным работодателем.

Материал по теме Как найти работу подростку на лето в Казахстане и сколько можно заработать

26 июня Аскарбек Ертаев раскрыл, как в Казахстане будут поддерживать работающих подростков и какие дополнительные меры защиты трудовых прав молодых работников планируется внедрить.