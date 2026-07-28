Каким научным природным объектам присваивают статус "Национальное достояние"
В частности, правила изложены в новой редакции.
Так, говорится, что научными природными объектами со статусом "Научный природный объект – национальное достояние" признаются уникальные объекты естественного или искусственного происхождения, особо ценные в научном отношении и являющиеся национальным достоянием.
К научным природным объектам со статусом "Научный природный объект – национальное достояние" могут быть отнесены:
- уникальные объекты по сохранению, разведению, реинтродукции редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных;
- уникальные фонды научной и научно-технической информации по природным объектам;
- уникальные исследовательские и экспериментальные установки, комплексы, научно-испытательные полигоны, связанные с изучением, сохранением, воспроизводством и использованием видов растений, животных и микроорганизмов.
Центральные исполнительные и иные государственные органы, в ведении которых находятся особо охраняемые природные территории, и руководители научных природных объектов, не входящих в состав особо охраняемых природных территорий, подают в уполномоченный орган ходатайство о присвоении научным природным объектам статуса "Научный природный объект – национальное достояние".
К ходатайству прилагаются следующие документы:
- справка о деятельности научных природных объектов, отражающая уникальность объекта;
- сведения об уникальных объектах по сохранению, разведению, реинтродукции редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, уникальных фондах научной и научно-технической информации по природным объектам, уникальных исследовательских и экспериментальных установок, комплексов, научно-испытательных полигонах;
- копии материалов, опубликованных в средствах массовой информации республиканского уровня и в иностранных средствах массовой информации (не менее 10 публикаций) о деятельности;
- копии документов, свидетельствующих об участии в мероприятиях в области особо охраняемых природных территорий (конкурсах, фестивалях, выставках республиканского и международного значений).
Ходатайство о присвоении научным природным объектам статуса "Научный природный объект – национальное достояние" рассматриваются на научно-техническом совете ведомства уполномоченного органа в течение 30 календарных дней после подачи ходатайства.
Решения научно-технического совета оформляются протоколом и носят рекомендательный характер.
Статус "Научный природный объект – национальное достояние" присваивается правительством РК по представлению уполномоченного органа.
Уполномоченный орган опубликовывает соответствующую информацию на своем интернет-ресурсе.
После принятия решения правительства о присвоении статуса "Научный природный объект – национальное достояние" научный природный объект регистрируется в уполномоченном органе и удостоверяется сертификатом по форме.
Приказ вводится в действие с 7 августа 2026 года.