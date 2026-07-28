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Право

Каким научным природным объектам присваивают статус "Национальное достояние"

Чарынский государственный национальный природный парк, Чарын, Чарынский каньон, туризм в Казахстане, туристы, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 09:59 Фото: pexels
Приказом министра экологии и природных ресурсов от 21 июля 2026 года внесены изменения в Правила определения научных природных объектов, подлежащих присвоению статуса "Научный природный объект – национальное достояние", сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Так, говорится, что научными природными объектами со статусом "Научный природный объект – национальное достояние" признаются уникальные объекты естественного или искусственного происхождения, особо ценные в научном отношении и являющиеся национальным достоянием.

К научным природным объектам со статусом "Научный природный объект – национальное достояние" могут быть отнесены:

  • уникальные объекты по сохранению, разведению, реинтродукции редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных;
  • уникальные фонды научной и научно-технической информации по природным объектам;
  • уникальные исследовательские и экспериментальные установки, комплексы, научно-испытательные полигоны, связанные с изучением, сохранением, воспроизводством и использованием видов растений, животных и микроорганизмов.

Центральные исполнительные и иные государственные органы, в ведении которых находятся особо охраняемые природные территории, и руководители научных природных объектов, не входящих в состав особо охраняемых природных территорий, подают в уполномоченный орган ходатайство о присвоении научным природным объектам статуса "Научный природный объект – национальное достояние".

К ходатайству прилагаются следующие документы:

  • справка о деятельности научных природных объектов, отражающая уникальность объекта;
  • сведения об уникальных объектах по сохранению, разведению, реинтродукции редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, уникальных фондах научной и научно-технической информации по природным объектам, уникальных исследовательских и экспериментальных установок, комплексов, научно-испытательных полигонах;
  • копии материалов, опубликованных в средствах массовой информации республиканского уровня и в иностранных средствах массовой информации (не менее 10 публикаций) о деятельности;
  • копии документов, свидетельствующих об участии в мероприятиях в области особо охраняемых природных территорий (конкурсах, фестивалях, выставках республиканского и международного значений).

Ходатайство о присвоении научным природным объектам статуса "Научный природный объект – национальное достояние" рассматриваются на научно-техническом совете ведомства уполномоченного органа в течение 30 календарных дней после подачи ходатайства.

Решения научно-технического совета оформляются протоколом и носят рекомендательный характер.

Статус "Научный природный объект – национальное достояние" присваивается правительством РК по представлению уполномоченного органа.

Уполномоченный орган опубликовывает соответствующую информацию на своем интернет-ресурсе.

После принятия решения правительства о присвоении статуса "Научный природный объект – национальное достояние" научный природный объект регистрируется в уполномоченном органе и удостоверяется сертификатом по форме.

Приказ вводится в действие с 7 августа 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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