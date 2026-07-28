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Право

Какая информация предоставляется об участниках игорного бизнеса при регистрации

Игорные заведения, игорное заведение, азартные игры, казино, карты, ставки, онлайн ставки, онлайн-ставки, лудомания, игромания, азартная зависимость, онлайн ставки, онлайн-ставки, ставка, тотализатор, букмекеры, букмекерская контора, букмекерская фирма, игорный оператор, ставки на спорт, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 11:54 Фото: freepik
Приказом министра туризма и спорта от 21 июля 2026 года внесены изменения в Типовые правила работы игорного заведения, букмекерской конторы или тотализатора, приема ставок и проводимых азартных игр и пари, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что организаторы игорного бизнеса, осуществляющие деятельность казино, зала игровых автоматов, обеспечивают идентификацию участника азартной игры путем внесения данных, указанных в документе, удостоверяющем личность физического лица, в форму регистрации участника азартной игры, определяемую организатором игорного бизнеса, осуществляющим деятельность казино, зала игровых автоматов, в Правилах работы игорного заведения, приема ставок и проводимых азартных игр.

Форма регистрации представляет собой документ в бумажном или файл в электронном виде, который заполняется для идентификации участника азартной игры и позволяет зарегистрироваться соответствующему физическому лицу в игорном заведении.

В форме регистрации для физического лица указываются:

  • фамилия, имя, отчество;
  • гражданство;
  • индивидуальный идентификационный номер (для гражданина РК);
  • индивидуальный идентификационный номер, указанный в виде на жительство иностранного гражданина в РК, или номер заграничного паспорта (для иностранного гражданина);
  • индивидуальный идентификационный номер, указанный в удостоверении лица без гражданства (для лица без гражданства);
  • дата рождения;
  • род деятельности, место работы (при наличии);
  • личный абонентский номер сотовой связи;
  • банковский счет, принадлежащий физическому лицу.

С 12 августа 2026 года вводится в действие пункт:

  • организаторы игорного бизнеса, осуществляющие деятельность казино, зала игровых автоматов, отказывают в допуске к участию в азартных играх физическим лицам, которым установлен запрет на участие в азартных играх.

Организатор игорного бизнеса, осуществляющий деятельность букмекерской конторы или тотализатора, до принятия ставки производит регистрацию участника пари посредством аппаратно-программного комплекса путем открытия аккаунта, в том числе в ЕСУ, с внесением следующих данных:

  • фамилия, имя, отчество;
  • гражданство;
  • индивидуальный идентификационный номер (для гражданина РК);
  • индивидуальный идентификационный номер, указанный в виде на жительство иностранного гражданина в РК, или номер заграничного паспорта (для иностранного гражданина);
  • индивидуальный идентификационный номер, указанный в удостоверении лица без гражданства (для лица без гражданства);
  • дата рождения;
  • род деятельности, место работы (при наличии);
  • личный абонентский номер сотовой связи;
  • банковский счет, принадлежащий физическому лицу;
  • уникальный идентификатор в ЕСУ.

Уникальный идентификатор ЕСУ присваивается после прохождении регистрации и идентификации участника пари в ЕСУ.

Участнику пари присваивается один уникальный идентификатор в ЕСУ для организатора игорного бизнеса, осуществляющего деятельность букмекерской конторы и тотализатора. Для одного участника пари открывается один или несколько электронных кошельков в системе электронных денег ЕСУ. При этом для расчетов участника пари с организатором игорного бизнеса, осуществляющим деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, используется только один электронный кошелек в системе электронных денег ЕСУ.

Организаторы игорного бизнеса, осуществляющие деятельность букмекерской конторы или тотализатора, при регистрации участника пари осуществляют идентификацию участника пари путем направления текстового сообщения с кодом подтверждения на абонентский номер сотовой связи участника пари, указанный при регистрации.

Организаторы игорного бизнеса, осуществляющие деятельность букмекерской конторы или тотализатора, при входе участника пари на свой аккаунт осуществляют идентификацию участника пари путем направления текстового сообщения с кодом подтверждения на абонентский номер сотовой связи участника пари, указанный при регистрации, или путем направления текстового сообщения с кодом подтверждения посредством сервиса обмена мгновенными сообщениями, привязанного к абонентскому номеру сотовой связи участника пари, указанному при регистрации.

Приказ вводится в действие с 7 августа 2026 года, за исключением ряда пунктов.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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