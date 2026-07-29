Новые сведения включили в личные дела сотрудников полиции
В документе говорится:
При поступлении кандидата в органы внутренних дел, курсанта на очное обучение в ведомственные организации образования, кадровой службой формируется личное дело, к которому приобщаются все материалы изучения и в дальнейшем сведения о трудовой деятельности и стаже правоохранительной службы и иные сведения, связанные с поступлением на правоохранительную службу, ее прохождением и увольнением с правоохранительной службы, необходимые для обеспечения деятельности правоохранительного органа.
Также уточняется, что защита персональных данных сотрудника от неправомерного их использования или утраты обеспечивается за счет средств правоохранительного органа в порядке, установленном законом "О правоохранительной службе" и иными законами РК.
Приказ введен в действие с 20 июля.