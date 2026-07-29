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Право

Новые сведения включили в личные дела сотрудников полиции

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 08:52 Фото: polisia.kz
Министр внутренних дел приказом от 20 июля 2026 года внес поправки в Правила ведения личных дел, содержащих персональные данные сотрудника органов внутренних дел Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В документе говорится:

При поступлении кандидата в органы внутренних дел, курсанта на очное обучение в ведомственные организации образования, кадровой службой формируется личное дело, к которому приобщаются все материалы изучения и в дальнейшем сведения о трудовой деятельности и стаже правоохранительной службы и иные сведения, связанные с поступлением на правоохранительную службу, ее прохождением и увольнением с правоохранительной службы, необходимые для обеспечения деятельности правоохранительного органа.

Также уточняется, что защита персональных данных сотрудника от неправомерного их использования или утраты обеспечивается за счет средств правоохранительного органа в порядке, установленном законом "О правоохранительной службе" и иными законами РК.

Приказ введен в действие с 20 июля.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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