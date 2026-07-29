Правила хранения и использования массовых археологических находок утвердили в РК

Министр культуры и информации приказом от 23 июля 2026 года утвердила Правила обеспечения сохранности, хранения, научного исследования и использования Государственного фонда массовых археологических находок и археологических материалов Национальным депозитарием, сообщает Zakon.kz.

Все массовые археологические находки и археологические материалы, полученные физическими или юридическими лицами в результате археологических работ на территории Казахстана, передаются на хранение в депозитарий и включаются в государственный фонд массовых археологических находок и археологических материалов.

Депозитарий обеспечивает следующие условия хранения:

поддержание постоянного температурно-влажностного режима в местах хранения государственного фонда с сохранением температуры от +18°C до +22°C и относительной влажности воздуха на уровне 50-55%;

хранение предметов в специализированных единицах хранения (коробках), защищающих от механических повреждений и соответствующих требованиям, с обязательным опечатыванием и маркировкой;

ограничение списка лиц, имеющих право доступа в места хранения государственного фонда, приказом руководителя депозитария и регистрация каждого случая доступа в журнале учета доступа в места хранения государственного фонда произвольной формы;

проведение инвентаризации не реже одного раза в год с участием комиссии, создаваемой приказом руководителя депозитария;

размещение находок и материалов в местах хранения государственного фонда, оборудованных охранно-пожарной сигнализацией и системами видеонаблюдения, выведенными на пульт охраны депозитария.

Хранение объектов Государственного фонда осуществляется по смешанной (гибридной) системе.

Такая система предусматривает способ хранения путем адресного размещения единиц хранения археологических находок и материалов на стеллажах и их одновременную цифровую привязку к электронной базе данных учета Национального депозитария массовых археологических находок и археологических материалов.

При адресном размещении на стеллажах размещаются маркированные коробки с находками и материалами, отдельные артефакты, требующие особых условий хранения, а также относящаяся к ним учетная и полевая документация.

Вес одной единицы хранения, размещаемой на стеллажах, не должен превышать 15 килограммов. Для размещения коробок используются металлические стеллажные системы, не выделяющие химически активных веществ, имеющие антикоррозийное или иное защитное покрытие.

В местах хранения фондов не допускается использование стеллажей, изготовленных из дерева или горючих композитных материалов. Размещение стеллажного оборудования должно обеспечивать свободную циркуляцию воздуха, беспрепятственный доступ к каждой единице хранения, а также свободные проходы для эвакуации.

В целях обеспечения сохранности объектов Государственного фонда исследователям обеспечивается свободный и безвозмездный доступ к материалам и находкам для их изучения в исследовательском зале путем их предоставления в присутствии ответственного хранителя или уполномоченного сотрудника.

Доступ исследователей к материалам осуществляется в исследовательском зале, соответствующем следующим требованиям:

оснащение столами с ровной поверхностью, мягким освещением, а также оптическими и измерительными приборами, необходимыми для исследования;

обязательное присутствие ответственного хранителя или уполномоченного сотрудника в течение всего времени работы исследователя;

наличие системы видеонаблюдения, фиксирующей процесс работы с материалами;

запрет на использование в помещении средств, способных нанести повреждения материалам (красящие вещества, острые предметы, жидкости).

Депозитарий предоставляет исследователю:

оборудованное рабочее место;

доступа к имеющейся учетной и полевой документации, полевым описаниям, материалам фотофиксации и результатам естественно-научных анализов касательно запрашиваемого археологического комплекса.

Как получить материалы для изучения:

исследователь направляет в депозитарий письменный запрос в форме бумажного или электронного документа с указанием цели работы, перечня необходимых материалов и планируемых сроков;

руководитель депозитария рассматривает заявку в течение 5 рабочих дней со дня ее поступления на предмет наличия ограничений для доступа третьих лиц;

в случае отсутствия ограничений или представления письменного согласия исполнителя депозитарий согласовывает с исследователем график посещения исследовательского зала;

ответственный хранитель в соответствии с согласованным графиком подготавливает объекты Государственного фонда к выдаче из места хранения фондов в исследовательский зал (проверка внешнего вида, очистка от пыли и комплектование);

факт выдачи материалов в исследовательский зал регистрируется в журнале учета временного пользования материалами произвольной формы за подписями исследователя и ответственного хранителя.

При этом исполнитель имеет приоритетное право на изучение и публикацию указанных материалов.

В течение пяти лет со дня сдачи массовых археологических находок и археологических материалов в Национальный депозитарий использование их третьими лицами в целях проведения самостоятельных научных исследований или отбора проб допускается только при наличии письменного согласия исполнителя.

По истечении пяти лет материалы переходят в режим общего научного доступа.

При публикации материалов в обязательном порядке должна быть сделана ссылка на автора, проводившего раскопки, год проведения работ и Национальный депозитарий.

Приказ вводится в действие с 7 августа.