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Право

Как формируется цифровая архитектура государства: утверждены правила

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 10:17 Фото: freepik
Заместитель премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития приказом от 23 июля 2026 года утвердил Правила формирования, развития и мониторинга цифровой архитектуры государства, сообщает Zakon.kz.

Цифровая архитектура государства предназначена для формирования целевой клиентоориентированной архитектуры государства на базе доменной модели в целях эффективного управления планируемыми цифровыми объектами, в том числе реализации на платформе "цифрового правительства" (ПЦП).

Формирование и развитие цифровой архитектуры государства осуществляется на основе следующих принципов:

  • принцип архитектурной целостности и эволюционного развития цифровых объектов.

Цифровые системы и цифровые платформы проектируются и развиваются на основе единых архитектурных подходов, обеспечивающих согласованность, масштабируемость, технологическую устойчивость и поэтапное развитие цифровой инфраструктуры государства.

  • принцип интероперабельности и совместимости цифровых систем.

Цифровые системы обеспечивают взаимодействие и обмен данными посредством стандартизированных интерфейсов, протоколов и форматов данных, формируя единое цифровое пространство "цифрового правительства".

  • принцип облачной готовности архитектурных решений.

Архитектура цифровых систем проектируется с учетом возможности размещения и эксплуатации в облачной инфраструктуре, обеспечивая гибкость масштабирования, отказоустойчивость и оптимизацию использования вычислительных ресурсов.

  • принцип сервисной и модульной архитектуры.

Цифровые решения реализуются на основе сервисного подхода, предусматривающего модульность, повторное использование компонентов, минимальную взаимосвязь сервисов, а также возможность их гибкого комбинирования для формирования государственных цифровых услуг.

  • принцип управляемости и качества цифровых данных.

Архитектура цифровых данных обеспечивает целостность, достоверность, совместимость, защищенность и рациональное использование данных, а также определение эталонных источников и единых стандартов обработки информации.

  • принцип архитектурной безопасности и устойчивости цифровой инфраструктуры.

Цифровая архитектура государства формируется с учетом требований кибербезопасности, защиты данных, устойчивости к киберугрозам и обеспечения непрерывности функционирования критически важных цифровых сервисов.

Формирование цифровой архитектуры государства осуществляется путем последовательного построения слоев архитектуры в следующем порядке:

  • формирование архитектуры деятельности;
  • формирование архитектуры данных;
  • формирование архитектуры цифровых объектов;
  • формирование архитектуры цифровой инфраструктуры.

Процесс формирования и развития цифровой архитектуры государства включает следующие этапы:

  • определение текущей цифровой архитектуры государства;
  • описание стратегических целей, целевых индикаторов, задач, показателей государственного управления в разрезе соответствующих доменов (сфер государственного управления);
  • формирование целевой цифровой архитектуры государства.

Построение целевой цифровой архитектуры государства на базе доменной модели основано на следующих принципах:

  • построение цифровой архитектуры государства на базе клиентоориентированных процессов, направленных на удовлетворение потребностей граждан и организаций;
  • устранение дублирования основных данных в рамках нескольких органов власти, входящих в один домен;
  • перевод основных (мастер) данных "цифрового государства" в цифровой формат;
  • единый архитектурный контроль (надзор), обеспечиваемый Архитектурно-координационным центром.

По завершении работ по всем слоям цифровой архитектуры государства результаты работ оформляются Архитектурно-координационным центром в цифровой форме в соответствии с его методологическим обеспечением и предоставляется уполномоченному органу для согласования.

Уполномоченный орган не позднее 10 рабочих дней со дня получения проекта цифровой архитектуры государства согласовывает, в случае наличия аргументированных замечаний и предложений отказывает в согласовании.

Архитектурно-координационный центр по замечаниям и предложениям уполномоченного органа дорабатывает и вносит необходимые изменения в проект цифровой архитектуры государства.

Срок устранения замечаний Архитектурно-координационным центром составляет не более 10 рабочих дней со дня получения мотивированного отказа.

Повторное рассмотрение доработанного проекта уполномоченным органом осуществляется в течение 5 рабочих дней. При повторном рассмотрении не допускается предъявление новых замечаний, не указанных ранее в первичном отказе.

Доработанная цифровая архитектура государства размещается в цифровой форме на архитектурном портале.

Приказ вводится в действие с 9 августа 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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