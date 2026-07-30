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Право

Утверждены правила работы туристских информационных центров

Горы, гора, горная местность, горный туризм, туристы в горах, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 11:38 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Приказом министра туризма и спорта от 24 июля 2026 года утверждены Правила и условия деятельности туристских информационных центров, сообщает Zakon.kz.

Туристский информационный центр учреждается акиматом столицы, области, города республиканского значения, для формирования и распространения информации о соответствующей административно-территориальной единице и ее туристском потенциале, продвижения туристских услуг на международном туристском рынке и внутри государства, а также в целях создания условий для развития новых субъектов предпринимательства и научно-методического обеспечения в области туристской деятельности.

Центр осуществляет:

  • сбор, ведение, систематизацию и актуализацию туристской информации о соответствующей административно-территориальной единице, ее туристском потенциале, туристских ресурсах, туристских маршрутах, объектах туризма и туристских услугах;
  • формирование и распространение информации о соответствующей административно-территориальной единице и ее туристском потенциале, продвижение туристских услуг на международном туристском рынке и внутри государства, а также создание условий для развития новых субъектов предпринимательства и научно-методического обеспечения в области туристской деятельности;
  • информационно-консультационное сопровождение субъектов предпринимательства в сфере туризма;
  • подготовка информационных, справочных, методических, рекламных и презентационных материалов по вопросам туристской деятельности;
  • участие в мероприятиях по продвижению туристского потенциала соответствующей административно-территориальной единицы;
  • взаимодействие с визит-центрами по вопросам актуализации туристской информации о туристских ресурсах, туристских маршрутах, объектах туризма, правилах посещения, ограничениях и мерах безопасности;
  • предоставление справочной информации о контактных данных экстренных служб, правилах безопасного поведения, ограничениях и иных сведениях, имеющих значение для пребывания туристов.

При продвижении туристских услуг на международном туристском рынке Центр осуществляет взаимодействие с организацией, созданной правительством РК в целях развития внутреннего и въездного туризма.

Взаимодействие осуществляется в пределах компетенции Центра в следующих формах:

  • обмен информационными, справочными и презентационными материалами;
  • участие в совместных мероприятиях по продвижению туристских услуг на международном туристском рынке;
  • обмен аналитическими и справочными сведениями, не содержащими информацию с ограниченным доступом;
  • методическое и информационное сопровождение международной деятельности в сфере продвижения туристских услуг.

Обработка обращений, персональных данных и иной информации осуществляется Центром с соблюдением требований законодательства о персональных данных и их защите, о доступе к информации и об охраняемых законом тайнах.

Условиями деятельности Центра являются:

  • наличие помещения либо оборудованного места обслуживания, обеспечивающего прием и информирование туристов;
  • наличие средств связи и доступа к сети Интернет;
  • наличие информационных материалов, необходимых для предоставления туристской информации, в том числе в цифровом формате;
  • наличие работников, осуществляющих сбор, актуализацию и распространение туристской информации;
  • наличие внутренних процедур актуализации туристской информации.

Центр обеспечивает доступность для туристов следующих сведений путем их размещения в помещении Центра, на официальных цифровых ресурсах Центра и акимата, а также предоставления через каналы обратной связи:

  • наименование и контактные данные Центра;
  • режим работы;
  • перечень предоставляемой туристской информации;
  • каналы обратной связи;
  • порядок обращения в Центр.

Режим работы Центра утверждается местным акиматом с учетом потребностей туристов и субъектов туристской деятельности, сезонности туристского потока и мероприятий по продвижению туристского потенциала соответствующей административно-территориальной единицы.

Информация о режиме работы Центра, а также о внесенных в него изменениях размещается на официальных цифровых ресурсах Центра и акимата.

Изменение режима работы Центра осуществляется при наличии обоснованных причин, связанных с сезонностью туристского потока, проведением мероприятий по продвижению туристского потенциала, проведением ремонтных работ, временным ограничением доступа к помещению Центра, чрезвычайными ситуациями либо санитарно-эпидемиологическими ограничениями.

Туристская информация предоставляется Центром на казахском и русском языках. При наличии организационных возможностей туристская информация предоставляется также на иностранных языках.

Приказ вводится в действие с 9 августа 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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