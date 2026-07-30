#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
477.17
543.26
6.01
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
477.17
543.26
6.01
Право

Установлены требования по обустройству сервисных зон ожидания перед пунктами пропуска на границе

КПП Карасу, контрольно-пропускной пункт , пункт пропуска, КПП, пункты пропуска, пограничная служба, пограничная зона, пограничные зоны, граница Кыргызстана и Казахстана, границы Кыргызстана и Казахстана, границы КР и РК, граница КР и РК, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 12:01 Фото: primeminister.kz
Приказом и. о. министра транспорта от 23 июля 2026 года утверждены Типовые требования по функционированию, обустройству и техническому оснащению сервисных зон ожидания перед пунктами пропуска через Государственную границу РК, сообщает Zakon.kz.

Сервисная зона ожидания – объект придорожной транспортной инфраструктуры, включающий специально отведенный земельный участок с расположенными на нем сооружениями и инженерными сетями, предназначенный для организованного ожидания въезда в ПП, предоставления сервисных услуг водителям и перевозчикам, а также выполнения сопутствующих технологических операций с транспортными средствами и грузами, не являющихся государственным контролем.

Размещение (при необходимости) подразделений органов государственного контроля, а также осуществление таможенных и иных контрольных операций на территории СЗО допускается исключительно в случаях и пределах, прямо предусмотренных законодательством республики.

Указывается, что целесообразность строительства СЗО перед пунктами пропуска на внутренней границе Евразийского экономического союза (ЕАЭС) определяет Пограничная служба КНБ РК, на внешней границе ЕАЭС – органы государственных доходов по согласованию с ПС КНБ.

СЗО создаются на удалении до 10 км перед автомобильными пунктами пропуска, аэропортами, морскими и речными портами, железнодорожными станциями. Конкретное месторасположение зоны ожидания определяется исходя из существующей дорожной сети, требований безопасности дорожного движения и планировочных ограничений. При реконструкции автомобильных дорог, связанной с изменением прохождения трасс, месторасположение сервисных зон уточняется и согласовывается с компетентными органами.

Режим работы СЗО синхронизируется с режимом работы пункта пропуска.

Земельные участки для создания СЗО выделяются уполномоченным органом по земельным отношениям из специального земельного фонда. При невозможности выделения земельных участков из специального земельного фонда изъятию для государственных нужд подлежат земельные участки, находящиеся в частной собственности в соответствии с действующим законодательством.

Также установлены требования к функционированию (эксплуатации) сервисных зон ожидания.

Так, говорится, что содержание инфраструктуры СЗО возлагается государственный орган, на балансе которого находится СЗО, либо на инвестора (оператора), осуществившего строительство или эксплуатацию СЗО.

Оператор СЗО обеспечивает круглосуточную эксплуатацию ключевой инфраструктуры: контроль въезда/выезда, освещение, видеонаблюдение, связь, санитарные узлы, системы пожарной безопасности, а также диспетчеризацию потоков и соблюдение схем движения на территории СЗО.

Общий распорядок работы СЗО (время начала и окончания работы, технологические перерывы, регламент уборки, режим зимнего содержания) утверждается оператором СЗО.

Порядок взаимодействия государственных органов при проведении контроля лиц, транспортных средств и грузов (при наличии таких функций) в СЗО определяется совместным актом органов государственного контроля.

Тарифы на сервисные услуги в СЗО (при их наличии) подлежат обязательному публичному размещению на въезде в СЗО и на цифровых ресурсах оператора.

Оператор СЗО обеспечивает:

  • учет заезда/выезда транспортных средств;
  • внутренний порядок в СЗО;
  • хранение и предоставление данных по запросам уполномоченных органов в пределах компетенции;
  • соблюдение требований по охране окружающей среды и обращению с отходами (ТБО, жидкие отходы).

На территории СЗО запрещается формирование стихийных очередей вне выделенных парковочных секторов и проездов, а также блокирование подъездных дорог. Оператор организует меры по предотвращению заторов на подъездных путях совместно с уполномоченными органами.

Кроме того, утверждены требования к обустройству сервисных зон.

Приказ вводится в действие с 9 августа 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги
11:40, 04 ноября 2025
Налоговые сервисные группы: как будут работать и кого обслуживать
Пограничные пункты, пограничный пункт, международные пункты пропуска, международный пункт пропуска, пункт пропуска, пункты пропуска, государственная граница, государственные границы, пересечение границы, прохождение границы, переход границы, пограничная зона, погранзона
09:51, 16 апреля 2025
На границе с Кыргызстаном переименуют пункт пропуска
Контрольно-пропускной пункт , пункт пропуска, КПП, пункты пропуска, пограничная служба, пограничная зона, пограничные зоны, граница Кыргызстана и Казахстана, границы Кыргызстана и Казахстана, границы КР и РК, граница КР и РК
10:31, 10 июля 2026
Два пункта пропуска на границе с Узбекистаном будут работать круглосуточно
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Иван Ригини и Михаил Шайдоров во время телевизионной съёмки
11:40, Сегодня
"Это пренебрежение к нам": Роднина ответила тренеру Шайдорова на критику Загитовой
Судьи назначены на 20 тур
11:31, Сегодня
КФФ объявила судей на матчи 20-го тура Премьер-лиги
Михаил Шайдоров и Бенуа Ришо
11:03, Сегодня
Михаил Шайдоров опубликовал видео тренировки с топовым хореографом Ришо
&quot;Драка после финала&quot;: появились петиции о лишении Месси премии принцессы Астурийской
10:59, Сегодня
"Драка после финала": появились петиции о лишении Месси премии принцессы Астурийской
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: