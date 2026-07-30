Установлены требования по обустройству сервисных зон ожидания перед пунктами пропуска на границе

Приказом и. о. министра транспорта от 23 июля 2026 года утверждены Типовые требования по функционированию, обустройству и техническому оснащению сервисных зон ожидания перед пунктами пропуска через Государственную границу РК, сообщает Zakon.kz.

Сервисная зона ожидания – объект придорожной транспортной инфраструктуры, включающий специально отведенный земельный участок с расположенными на нем сооружениями и инженерными сетями, предназначенный для организованного ожидания въезда в ПП, предоставления сервисных услуг водителям и перевозчикам, а также выполнения сопутствующих технологических операций с транспортными средствами и грузами, не являющихся государственным контролем.

Размещение (при необходимости) подразделений органов государственного контроля, а также осуществление таможенных и иных контрольных операций на территории СЗО допускается исключительно в случаях и пределах, прямо предусмотренных законодательством республики.

Указывается, что целесообразность строительства СЗО перед пунктами пропуска на внутренней границе Евразийского экономического союза (ЕАЭС) определяет Пограничная служба КНБ РК, на внешней границе ЕАЭС – органы государственных доходов по согласованию с ПС КНБ.

СЗО создаются на удалении до 10 км перед автомобильными пунктами пропуска, аэропортами, морскими и речными портами, железнодорожными станциями. Конкретное месторасположение зоны ожидания определяется исходя из существующей дорожной сети, требований безопасности дорожного движения и планировочных ограничений. При реконструкции автомобильных дорог, связанной с изменением прохождения трасс, месторасположение сервисных зон уточняется и согласовывается с компетентными органами.

Режим работы СЗО синхронизируется с режимом работы пункта пропуска.

Земельные участки для создания СЗО выделяются уполномоченным органом по земельным отношениям из специального земельного фонда. При невозможности выделения земельных участков из специального земельного фонда изъятию для государственных нужд подлежат земельные участки, находящиеся в частной собственности в соответствии с действующим законодательством.

Также установлены требования к функционированию (эксплуатации) сервисных зон ожидания.

Так, говорится, что содержание инфраструктуры СЗО возлагается государственный орган, на балансе которого находится СЗО, либо на инвестора (оператора), осуществившего строительство или эксплуатацию СЗО.

Оператор СЗО обеспечивает круглосуточную эксплуатацию ключевой инфраструктуры: контроль въезда/выезда, освещение, видеонаблюдение, связь, санитарные узлы, системы пожарной безопасности, а также диспетчеризацию потоков и соблюдение схем движения на территории СЗО.

Общий распорядок работы СЗО (время начала и окончания работы, технологические перерывы, регламент уборки, режим зимнего содержания) утверждается оператором СЗО.

Порядок взаимодействия государственных органов при проведении контроля лиц, транспортных средств и грузов (при наличии таких функций) в СЗО определяется совместным актом органов государственного контроля.

Тарифы на сервисные услуги в СЗО (при их наличии) подлежат обязательному публичному размещению на въезде в СЗО и на цифровых ресурсах оператора.

Оператор СЗО обеспечивает:

учет заезда/выезда транспортных средств;

внутренний порядок в СЗО;

хранение и предоставление данных по запросам уполномоченных органов в пределах компетенции;

соблюдение требований по охране окружающей среды и обращению с отходами (ТБО, жидкие отходы).

На территории СЗО запрещается формирование стихийных очередей вне выделенных парковочных секторов и проездов, а также блокирование подъездных дорог. Оператор организует меры по предотвращению заторов на подъездных путях совместно с уполномоченными органами.

Кроме того, утверждены требования к обустройству сервисных зон.

Приказ вводится в действие с 9 августа 2026 года.