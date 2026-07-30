Минздрав упростит ввоз фармацевтических субстанций для производства лекарств

Минздрав подготовил поправки в Правила ввоза на территорию РК и вывоза лекарственных средств и медицинских изделий и оказания госуслуги "Выдача согласования и заключения на ввоз (вывоз) зарегистрированных и не зарегистрированных лекарственных средств", сообщает Zkon.kz.

Изменения позволят отечественным производителям быстрее и удобнее оформлять документы для ввоза балк-продукта, а также фармацевтических субстанций, необходимых для выпуска лекарств. Новые нормы не вводят дополнительных требований для бизнеса и не затрагивают порядок ввоза готовых лекарственных средств и медицинских изделий.

По данным Минздрава, в правилах появится отдельная государственная услуга по выдаче разрешительных документов на ввоз балк-продукта и фармацевтических субстанций (активных фармацевтических ингредиентов), используемых для производства лекарственных препаратов в Казахстане.

Как поясняется, необходимость изменений связана с принятием нового закона, который вступил в силу в июне 2026 года. Проект приказа приводит действующие правила в соответствие с обновленным законодательством и делает процедуру получения разрешительных документов более понятной и удобной.

Кроме того, документ предусматривает обновление перечня необходимых документов и утверждение новой формы заявления. Это позволит унифицировать процесс оказания государственной услуги и сделать ее получение в электронном формате более простым и прозрачным.

Ожидается, что новые нормы помогут отечественным производителям оперативнее обеспечивать производственные площадки необходимыми фармацевтическими субстанциями, сократят административные процедуры и повысят эффективность оказания государственных услуг.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 13 августа.