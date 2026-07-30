#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
477.17
543.26
6.01
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
477.17
543.26
6.01
Право

Минздрав упростит ввоз фармацевтических субстанций для производства лекарств

Фармацевтика, фармацевт, фармацевты, медикаменты, лекарственные средства, лекарственные препараты, лекарство, фармпродукция, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 14:55 Фото: pixabay
Минздрав подготовил поправки в Правила ввоза на территорию РК и вывоза лекарственных средств и медицинских изделий и оказания госуслуги "Выдача согласования и заключения на ввоз (вывоз) зарегистрированных и не зарегистрированных лекарственных средств", сообщает Zkon.kz.

Изменения позволят отечественным производителям быстрее и удобнее оформлять документы для ввоза балк-продукта, а также фармацевтических субстанций, необходимых для выпуска лекарств. Новые нормы не вводят дополнительных требований для бизнеса и не затрагивают порядок ввоза готовых лекарственных средств и медицинских изделий.

По данным Минздрава, в правилах появится отдельная государственная услуга по выдаче разрешительных документов на ввоз балк-продукта и фармацевтических субстанций (активных фармацевтических ингредиентов), используемых для производства лекарственных препаратов в Казахстане.

Как поясняется, необходимость изменений связана с принятием нового закона, который вступил в силу в июне 2026 года. Проект приказа приводит действующие правила в соответствие с обновленным законодательством и делает процедуру получения разрешительных документов более понятной и удобной.

Кроме того, документ предусматривает обновление перечня необходимых документов и утверждение новой формы заявления. Это позволит унифицировать процесс оказания государственной услуги и сделать ее получение в электронном формате более простым и прозрачным.

Ожидается, что новые нормы помогут отечественным производителям оперативнее обеспечивать производственные площадки необходимыми фармацевтическими субстанциями, сократят административные процедуры и повысят эффективность оказания государственных услуг.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 13 августа.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств
15:18, 08 июля 2025
В Казахстане изменились правила ввоза и вывоза лекарств и медизделий
Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств
09:26, 20 мая 2026
Минздрав упорядочит продажу лекарств и медизделий
Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств
14:33, 12 июня 2026
Минздрав планирует повысить эффективность системы ценообразования на лекарства
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Чемпионат мира по борьбе до 17 лет
14:41, Сегодня
Две борчихи из Казахстана вышли в полуфинал чемпионата мира
Почему &quot;Левски&quot; может выбить &quot;Кайрат&quot; из ЛЧ: три ключевых фактора
14:40, Сегодня
Почему "Левски" может выбить "Кайрат" из ЛЧ: три ключевых фактора
Елдос Сметов
14:31, Сегодня
Стал известен официальный состав сборной Казахстана по дзюдо на Азиатские игры-2026
Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов на Олимпиаде-2024 в Париже. Архивное фото
14:20, Сегодня
Елдос Сметов поедет на Азиаду-2026: это говорит о кризисе в казахстанском дзюдо
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: