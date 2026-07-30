Министерству ИИ и цифрового развития передали во владение госпакеты и доли восьми компаний
Фото: senate.parlam.kz
Принято постановление правительства РК от 27 июля 2026 года о некоторых вопросах Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК, сообщает Zakon.kz.
В частности, Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития переданы права владения и пользования государственными пакетами акций и долями участия следующих юридических лиц:
- АО "Совместное Казахстанско-Российское предприятие "Байтерек";
- АО "Республиканский центр космической связи";
- АО "Национальная компания "Қазақстан Ғарыш Сапары";
- АО "Национальный центр космических исследований и технологий";
- ТОО "Ғалам";
- ТОО "Астрофизический институт имени В. Г. Фесенкова";
- ТОО "Институт ионосферы";
- ТОО "Институт космической техники и технологий".
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
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