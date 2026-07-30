Министерству ИИ и цифрового развития передали во владение госпакеты и доли восьми компаний

Фото: senate.parlam.kz

Принято постановление правительства РК от 27 июля 2026 года о некоторых вопросах Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития переданы права владения и пользования государственными пакетами акций и долями участия следующих юридических лиц: АО "Совместное Казахстанско-Российское предприятие "Байтерек";

АО "Республиканский центр космической связи";

АО "Национальная компания "Қазақстан Ғарыш Сапары";

АО "Национальный центр космических исследований и технологий";

ТОО "Ғалам";

ТОО "Астрофизический институт имени В. Г. Фесенкова";

ТОО "Институт ионосферы";

ТОО "Институт космической техники и технологий". Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Поделитесь новостью