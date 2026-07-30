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Право

Министерству ИИ и цифрового развития передали во владение госпакеты и доли восьми компаний

Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 16:04 Фото: senate.parlam.kz
Принято постановление правительства РК от 27 июля 2026 года о некоторых вопросах Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития переданы права владения и пользования государственными пакетами акций и долями участия следующих юридических лиц:

  • АО "Совместное Казахстанско-Российское предприятие "Байтерек";
  • АО "Республиканский центр космической связи";
  • АО "Национальная компания "Қазақстан Ғарыш Сапары";
  • АО "Национальный центр космических исследований и технологий";
  • ТОО "Ғалам";
  • ТОО "Астрофизический институт имени В. Г. Фесенкова";
  • ТОО "Институт ионосферы";
  • ТОО "Институт космической техники и технологий".

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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