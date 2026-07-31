По 50 851 тенге на школьника: кому в Казахстане положены выплаты и когда их начнут выдавать

В Казахстане некоторые семьи получат помощь от государства, чтобы подготовить детей к школе. Об этом сегодня, 31 июля 2026 года, заявили в Министерстве просвещения (МП) РК, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что с 1 августа по 30 сентября текущего года в рамках фонда "Всеобуч" детям из социально уязвимых категорий будет оказана помощь на приобретение школьной формы, обуви и школьных принадлежностей.

"В преддверии 2026-2027 учебного года поддержку получат около 450 тыс. детей. На эти цели в местных бюджетах предусмотрено порядка 23 млрд тенге. Минимальный размер помощи составляет 50 851 тенге на одного ребенка. Это на 10% больше, чем в прошлом году. В зависимости от возможностей местного бюджета в отдельных регионах сумма выплаты может быть выше". Пресс-служба МП РК

Как подчеркнули в Минпросвещения, помощь предусмотрена для:

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

школьников из малообеспеченных семей,

семей, получающих адресную социальную помощь,

а также детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Для получения выплаты родителям или законным представителям необходимо обратиться в организацию образования и представить соответствующие документы.

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