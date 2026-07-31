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Общество

По 50 851 тенге на школьника: кому в Казахстане положены выплаты и когда их начнут выдавать

Школьные принадлежности, канцелярские товары , фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 10:53 Фото: gov.kz
В Казахстане некоторые семьи получат помощь от государства, чтобы подготовить детей к школе. Об этом сегодня, 31 июля 2026 года, заявили в Министерстве просвещения (МП) РК, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что с 1 августа по 30 сентября текущего года в рамках фонда "Всеобуч" детям из социально уязвимых категорий будет оказана помощь на приобретение школьной формы, обуви и школьных принадлежностей.

"В преддверии 2026-2027 учебного года поддержку получат около 450 тыс. детей. На эти цели в местных бюджетах предусмотрено порядка 23 млрд тенге. Минимальный размер помощи составляет 50 851 тенге на одного ребенка. Это на 10% больше, чем в прошлом году. В зависимости от возможностей местного бюджета в отдельных регионах сумма выплаты может быть выше".Пресс-служба МП РК

Как подчеркнули в Минпросвещения, помощь предусмотрена для:

  • детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
  • школьников из малообеспеченных семей,
  • семей, получающих адресную социальную помощь,
  • а также детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Для получения выплаты родителям или законным представителям необходимо обратиться в организацию образования и представить соответствующие документы.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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