Обновлены правила предоставления жилья казахстанцам, пострадавшим от ЧС

Министр промышленности и строительства приказом от 27 июля 2026 года утвердил в новой редакции Правила предоставления жилищ гражданам, оставшимся без жилища в результате чрезвычайной ситуации, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок предоставления жилищ гражданам Республики Казахстан, оставшимся без жилища в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

При этом правила не распространяются на временные строения, хозяйственно-бытовые и иные постройки, не относящиеся к объектам недвижимости, а также незаконно построенные объекты.

Граждане Республики Казахстан, оставшиеся без жилища в результате чрезвычайной ситуации, обращаются в местный исполнительный орган, на территории которого произошла чрезвычайная ситуация, и предоставляют следующие документы:

копию документа, удостоверяющего личность пострадавшего гражданина Республики Казахстан;

заявление от собственника недвижимого имущества (либо от его представителя по доверенности);

кадастровый паспорт объекта недвижимости (жилища);

идентификационный документ на земельный участок (акт на право частной собственности на земельный участок);

справки об отсутствии (наличии) недвижимого имущества, выданной Государственной корпорацией "Правительство для граждан".

В случае отсутствия у пострадавших правоустанавливающих документов на жилище подтверждением владения указанным жилищем являются сведения из АО "Национальная компания "Қазақстан ғарыш сапары", а также одни из сведений:

органов социальной защиты;

внутренних дел, Государственной корпорации "Правительство для граждан";

учреждений здравоохранения и образования;

об оплате коммунальных платежей.

Техническое обследование надежности и устойчивости пострадавшего от чрезвычайной ситуации жилища осуществляется с целью определения его фактического состояния и их элементов, надежности и устойчивости, возможности дальнейшей эксплуатации за счет средств местного бюджета.

Списки граждан Республики Казахстан, оставшихся без жилища и нуждающихся в его получении, формируются на основании обращений. Обращения от пострадавших граждан Республики Казахстан принимаются в течение двух месяцев со дня объявления чрезвычайной ситуации.

Сформированные списки публикуются на сайте местного исполнительного органа и региональных СМИ не менее двух раз в месяц со дня обращения гражданина Республики Казахстан.

По истечении двух календарных дней после завершения формирования списков граждан местный исполнительный орган, на территории которого произошла чрезвычайная ситуация природного и/или техногенного характера, создает комиссию по обеспечению жилищем.

Комиссия по обеспечению жилищем на основании представленных документов и прилагаемого местным исполнительным органом заключения технического обследования пострадавшего жилища с указанием рекомендаций о невозможности их дальнейшей эксплуатации в течение 5 рабочих дней принимает решение о предоставлении жилища из государственного жилищного фонда или предоставляет мотивированный отказ в письменном виде.

Основаниями для отказа могут быть:

отсутствие документов;

установление недостоверности предоставляемых документов.

Строительство и приобретение жилищ по типовым проектам финансируются из бюджетных и внебюджетных средств.

В случае превышения стоимости и площади утвержденных типовых проектов финансирование осуществляется за счет внебюджетных источников.

Пострадавшим от ЧС разрешается самостоятельно найти жилище на территории населенных пунктов, определенных комиссией по обеспечению жильем, для приобретения местным исполнительным органом с последующим предоставлением им в установленном законодательством порядке.

При этом приобретаемое жилище не должно превышать стоимость утвержденного типового проекта.

Список граждан Республики Казахстан, получивших жилище, публикуют на сайте местного исполнительного органа и региональных СМИ в течение десяти календарных дней со дня принятия решения комиссии по обеспечению жильем.

Приказ вводится в действие с 10 августа.