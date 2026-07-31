Почти 50 тысяч мигрантов прорвались из Марокко в Испанию: зрелищные кадры
Сеть заполонили ролики, как люди, пытаясь найти лучшую жизнь, рвут заградительные сетки, сотни плывут в обход волнорезов.
🇪🇸 Insane footage from the Moroccan border with Spain: thousands of migrants are gathering at the border— Visegrád 24 (@visegrad24) July 30, 2026
This is exactly what Spanish Prime Minister Sanchez was aiming for. pic.twitter.com/Fb1pEKU0jj
Moroccan gendarmerie offloading men near the border with Ceuta, Spain. This was all planned by the Moroccan king, Trump and Netanyahu. pic.twitter.com/sair57s235— LogKa (@LogKa11) July 30, 2026
INSANE FOOTAGE: Thousands of migrants continue crossing from Morocco into Spain’s Ceuta enclave, as local officials reportedly urge Madrid to declare a national emergency. pic.twitter.com/dlbbKOjBV1— Breaking911 (@Breaking911) July 30, 2026
JUST IN: 🇪🇸 Thousands of illegal immigrants seen surging into Spain. pic.twitter.com/R37L0FCiHC— BRICS News (@BRICSinfo) July 30, 2026
🇪🇸‼️🚨 Moroccan brought his bike to Ceuta, Spain.— Lord Bebo (@MyLordBebo) July 30, 2026
Most others are on inflatables … but he, lmao https://t.co/zVnuBFNCGl pic.twitter.com/JlhD1VOePj
North African Muslim criminals have just broken into Spain from Morocco via Ceuta. Europe is under attack. pic.twitter.com/kehj5LHvec— RadioGenoa (@RadioGenoa) July 30, 2026
Стоит отметить, что все население Сеуты, куда и направились мигранты, составляет около 83 тысяч человек.
Сеута – испанский автономный город на севере Африки, граничащий с Марокко.
Городские улицы оказались переполнены прибывающими людьми, из-за чего местные заправки, супермаркеты, универмаги и обычные магазины приостановили работу.
Huge crowds of illegal migrants are running amok in Ceuta, looting stores and breaking into the homes of local people.— Visegrád 24 (@visegrad24) July 31, 2026
50 000 illegal migrants stormed the Spanish border in 1 day
🇪🇸 pic.twitter.com/9CQERCneO5
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) July 30, 2026
First clashes have broken out in the streets of Ceuta between Spanish citizens and Moroccan invaders.
🇪🇸 pic.twitter.com/NV0gmewvS9
Уже сегодня, 31 июля 2026 года, Министерство внутренних дел (МВД) Испании выступило с заявлением. В нем, как говорится в публикации РБК, сказано, что Испания и Марокко договорились о скорейшей депортации мигрантов, нелегально въехавших в испанский анклав.
Кроме того, мэр Сеуты Хуан Хесус Вивас потребовал от Мадрида объявить "национальную чрезвычайную ситуацию", назвав происходящее "абсолютной гуманитарной и социальной катастрофой".
The situation at the border between Spain and Morocco is completely out of control. North African Muslim criminals attack civilians and police. Europe is under Islamic attack. pic.twitter.com/2NmRehlpax— RadioGenoa (@RadioGenoa) July 31, 2026
В итоге МВД Испании пообещало направить туда военнослужащих, а премьер страны Педро Санчес – мобилизовать все необходимые ресурсы для нормализации обстановки.
Ранее сообщалось, что Италия рассматривает возможность временно приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией на фоне миграционного кризиса в Сеуте.