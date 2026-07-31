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Мир

Почти 50 тысяч мигрантов прорвались из Марокко в Испанию: зрелищные кадры

флаг, Испания, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 16:49 Фото: pexels
В четверг, 30 июля 2026 года, почти 50 тысяч мигрантов пересекли границу между Марокко и Испанией, переправляясь через море вплавь, на надувных кругах и небольших лодках, сообщает Zakon.kz.

Сеть заполонили ролики, как люди, пытаясь найти лучшую жизнь, рвут заградительные сетки, сотни плывут в обход волнорезов.

Стоит отметить, что все население Сеуты, куда и направились мигранты, составляет около 83 тысяч человек.

Сеута – испанский автономный город на севере Африки, граничащий с Марокко.

Городские улицы оказались переполнены прибывающими людьми, из-за чего местные заправки, супермаркеты, универмаги и обычные магазины приостановили работу.

Уже сегодня, 31 июля 2026 года, Министерство внутренних дел (МВД) Испании выступило с заявлением. В нем, как говорится в публикации РБК, сказано, что Испания и Марокко договорились о скорейшей депортации мигрантов, нелегально въехавших в испанский анклав.

Кроме того, мэр Сеуты Хуан Хесус Вивас потребовал от Мадрида объявить "национальную чрезвычайную ситуацию", назвав происходящее "абсолютной гуманитарной и социальной катастрофой".

В итоге МВД Испании пообещало направить туда военнослужащих, а премьер страны Педро Санчес – мобилизовать все необходимые ресурсы для нормализации обстановки.

Ранее сообщалось, что Италия рассматривает возможность временно приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией на фоне миграционного кризиса в Сеуте.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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