Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
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