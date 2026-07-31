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Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 17:02 Фото: Zakon.kz
Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Токаев назначил и освободил от должностей ряд председателей судов и судей
  • Производителям социально значимых продуктов снизили тарифы на электроэнергию
  • Цифровая архитектура государства: утверждены правила развития
  • В министерстве туризма утвердили правила и условия работы для туристских информационных центров и визит-центров
  • Минздрав утвердил Стандарт медицинской помощи пациентам с орфанными (редкими) заболеваниями
  • Как должны быть обустроены и чем оснащены сервисные зоны ожидания перед пунктами пропуска через госграницу
  • Минздрав обновил правила уплаты взносов ОСМС и учета застрахованных лиц
  • Рога сайгака будут продавать на электронном конкурсе: приняты правила
  • Обновлены правила выдачи разрешения на сбор металлолома
  • Как будут хранить и использовать массовые археологические находки: в Министерстве культуры приняли правила
  • Нормы деловой этики и корпоративной культуры вводят для сотрудников государственных АО
  • Актуализирован порядок регистрации участников азартных игр
  • Зарегистрировать залог движимого имущества теперь можно через банковское приложение.
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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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