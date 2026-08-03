Перечень востребованных профессий для иностранцев планируют расширить

Министерство труда разработало проект постановления правительства об утверждении перечня профессий в востребованных приоритетных отраслях экономики для привлечения высококвалифицированных специалистов к осуществлению трудовой деятельности в РК, сообщает Zakon.kz.

Документом предусмотрено расширение перечня востребованных профессий и закрепление его на уровне постановления правительства РК для привлечения высококвалифицированных иностранных специалистов в приоритетные отрасли экономики.

В ведомстве сообщили, что принятие проекта направлено на реализацию мер по совершенствованию миграционной политики, создание условий для привлечения высококвалифицированных специалистов и обеспечение приоритетных отраслей экономики квалифицированными кадрами.

Перечень разработан в соответствии с указом президента от 25 апреля 2026 года "О мерах по совершенствованию миграционной политики в целях создания благоприятных условий для привлечения высококвалифицированных специалистов, иностранных инвесторов и предпринимателей".

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 17 августа.