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Право

Перечень востребованных профессий для иностранцев планируют расширить

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 08:50 Фото: freepik
Министерство труда разработало проект постановления правительства об утверждении перечня профессий в востребованных приоритетных отраслях экономики для привлечения высококвалифицированных специалистов к осуществлению трудовой деятельности в РК, сообщает Zakon.kz.

Документом предусмотрено расширение перечня востребованных профессий и закрепление его на уровне постановления правительства РК для привлечения высококвалифицированных иностранных специалистов в приоритетные отрасли экономики.

В ведомстве сообщили, что принятие проекта направлено на реализацию мер по совершенствованию миграционной политики, создание условий для привлечения высококвалифицированных специалистов и обеспечение приоритетных отраслей экономики квалифицированными кадрами.

Перечень разработан в соответствии с указом президента от 25 апреля 2026 года "О мерах по совершенствованию миграционной политики в целях создания благоприятных условий для привлечения высококвалифицированных специалистов, иностранных инвесторов и предпринимателей".

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 17 августа.

Напомним, действующий перечень утвержден приказом министра труда и включает 51 специальность по отраслям здравоохранения, естественных наук и математики, а также инженерные, строительные отрасли, отрасли цифрового развития, педагогические науки и креативные индустрии.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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