Перечень востребованных профессий для иностранцев планируют расширить
Документом предусмотрено расширение перечня востребованных профессий и закрепление его на уровне постановления правительства РК для привлечения высококвалифицированных иностранных специалистов в приоритетные отрасли экономики.
В ведомстве сообщили, что принятие проекта направлено на реализацию мер по совершенствованию миграционной политики, создание условий для привлечения высококвалифицированных специалистов и обеспечение приоритетных отраслей экономики квалифицированными кадрами.
Перечень разработан в соответствии с указом президента от 25 апреля 2026 года "О мерах по совершенствованию миграционной политики в целях создания благоприятных условий для привлечения высококвалифицированных специалистов, иностранных инвесторов и предпринимателей".
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 17 августа.
Напомним, действующий перечень утвержден приказом министра труда и включает 51 специальность по отраслям здравоохранения, естественных наук и математики, а также инженерные, строительные отрасли, отрасли цифрового развития, педагогические науки и креативные индустрии.