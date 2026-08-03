С 1 августа в Казахстане подорожали сигареты

Министр финансов приказом от 22 июля 2026 года внес изменения в приказ об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком, сообщает Zakon.kz.

В тексте сказано:

Утвердить минимальные розничные цены на 20 сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком в размере:

1 060 тенге с 1 августа 2026 года по 31 декабря 2026 года включительно (с 1 января 2026 года цена составляла 970 тенге).

Также документом предусмотрено, что с 1 января 2027 года цена поднимется до 1 120 тенге за пачку.

Приказ введен в действие с 1 августа.