Аукционы Нацбанка по ценным бумагам: что изменилось

Постановлением Национального банка от 27 июля 2026 года внесены изменения в Правила реализации приоритетного права государства на приобретение аффинированного золота для пополнения активов в драгоценных металлах, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что цена аффинированного золота определяется в теңге исходя из официального курса теңге к доллару Соединенных Штатов Америки на дату сделки и среднего значения утреннего и вечернего фиксинга (котировки цены) на золото Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (London bullion market association), усредненного на весь месяц поставки, и дисконта, включающего:

транспортные расходы по экспорту золота на международные рынки;

затраты на реализацию, включающие бид-аск (bid-ask) спред;

скидку за качество, которая применяется в случае приобретения аффинированного золота, не отвечающего международным стандартам, принятым Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов и обозначенным в документах данной ассоциации как стандарт "Лондонская качественная поставка" (London good delivery).

Кроме того, в Правилах проведения Национальным банком аукционов в рамках реализации денежно-кредитной политики уточняется, что в случае невозможности по техническим причинам (в случае сбоя работы цифровой системы передачи данных) передачи участникам аукциона Национальным банком информации, связанной с проведением аукциона по покупке ценных бумаг с обратной продажей, через цифровую систему передачи данных, допускается передача информации, связанной с проведением аукциона по покупке ценных бумаг с обратной продажей, на бумажном носителе.

Также говорится, что в день проведения аукциона по покупке ценных бумаг с обратной продажей с 09:00 до 11:30 часов по времени города Астаны участник аукциона подает в уполномоченное подразделение заявку на участие в аукционе по покупке ценных бумаг с обратной продажей в электронном виде через аукционную платформу.

Минимальный объем одной заявки с конкурентным или неконкурентным предложением составляет не менее 50 млн теңге.

Уполномоченное подразделение к 12:00 часам по времени города Астаны обобщает заявки на участие в аукционе по покупке ценных бумаг с обратной продажей в сводную ведомость поступивших заявок на участие в аукционе по покупке ценных бумаг с обратной продажей.

Руководитель уполномоченного подразделения либо, в случае его отсутствия, лицо, его замещающее, с 12:00 до 13:00 часов по времени города Астаны на основании полученных данных об аукционе по покупке ценных бумаг с обратной продажей принимает решение о ставке отсечения, объеме удовлетворения заявок, после чего подписывает сводную ведомость поступивших заявок на участие в аукционе по покупке ценных бумаг с обратной продажей.

Уполномоченное подразделение не позднее 18:30 часов по времени города Астаны в день проведения аукциона по покупке ценных бумаг с обратной продажей размещает на официальном интернет-ресурсе Национального Банка информацию об итогах состоявшегося аукциона по покупке ценных бумаг с обратной продажей.

В случае невозможности по техническим причинам (в случае сбоя работы цифровой системы передачи данных) передачи участникам аукциона Национальным банком информации, связанной с проведением аукциона по продаже ценных бумаг с обратной покупкой, через цифровую систему передачи данных допускается передача информации, связанной с проведением аукциона по продаже ценных бумаг с обратной покупкой, на бумажном носителе.

В день проведения аукциона по продаже ценных бумаг с обратной покупкой с 9:00 до 11:30 часов по времени города Астаны участник аукциона подает в уполномоченное подразделение заявку на участие в аукционе по продаже ценных бумаг с обратной покупкой в электронном виде через аукционную платформу.

Минимальный объем одной заявки с конкурентным или неконкурентным предложением составляет не менее 50 млн теңге.

Внесены и другие изменения.

Постановление вводится в действие с 11 августа 2026 года.