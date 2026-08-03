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Финансы

Об уплате налогов напомнили в Комитете государственных доходов

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 10:48 Фото: pexels
В Комитете государственных доходов МФ РК напомнили о необходимости вовремя уплатить налоги за второй квартал и первое полугодие, сообщает Zakon.kz.

В частности, до 15 августа необходимо представить налоговую отчетность за II квартал и первое полугодие 2026 года, а также своевременно уплатить начисленные налоги в сроки, установленные налоговым законодательством.

Что нужно сделать

  • представить налоговую отчетность – до 15 августа;
  • уплатить начисленные налоги – в установленные законодательством сроки.

В Комитете отметили, что поскольку 15 августа приходится на субботу, то крайний срок представления налоговой отчетности и уплаты отдельных налогов переносится на понедельник, 17 августа.

Это напоминание направлено на то, чтобы помочь вам не пропустить сроки, избежать начисления пени и других мер, предусмотренных законодательством.

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Своевременная уплата налогов – это вклад каждого в развитие страны. Именно за счет налоговых поступлений финансируются школы, больницы, строительство и ремонт дорог, социальная поддержка граждан и другие важные государственные программы.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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