Процедуру аккредитации медорганизаций в Казахстане сделают более прозрачной

Министерство здравоохранения подготовило поправки в правила аккредитации в области здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

Документ предусматривает новый механизм общественного доверия к аккредитации: во время проведения внешней комплексной оценки в работе аккредитующих центров сможет присутствовать представитель государственного органа в качестве наблюдателя без права голоса.

Речь идет о представителях Комитета медицинского и фармацевтического контроля и его территориальных подразделений. Их участие не предполагает вмешательства в работу экспертной комиссии или влияние на итоговое решение. Основная задача наблюдателя — обеспечить открытость процедуры и соблюдение требований законодательства.

Как пояснили в Минздраве, изменения разработаны в рамках реализации Комплексного плана по совершенствованию управления качеством медицинской помощи в РК на 2026-2030 годы.

Ожидается, что новый подход позволит сделать процедуру аккредитации более понятной и прозрачной для медицинских организаций, пациентов и профессионального сообщества.

Кроме того, присутствие наблюдателя поможет своевременно выявлять вопросы, требующие совершенствования нормативного регулирования и практики проведения аккредитации.

При этом сама процедура аккредитации, ее критерии и порядок принятия решений не меняются.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 17 августа.