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Право

Типовой договор по утильплатежу получит новый статус

Ноутбук, работа за ноутбуком, дистанционная работа, работа на ноутбуке, удаленная работа, фриланс, цифровые документы, интернет, сеть, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 14:12 Фото: unsplash
Министерство экологии и природных ресурсов подготовило поправки в типовую форму договора между оператором РОП и производителями (импортерами) товаров, на которые распространяются расширенные обязательства производителей, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается перевод формы Типового договора из внутреннего нормативного документа в нормативный правовой акт. При этом проект не предусматривает введения новых требований для производителей (импортеров), на которых распространяются расширенные обязательства производителей.

Документ определит единый порядок взаимодействия сторон, в том числе:

  • заключение договора и подачу заявок;
  • расчет и внесение утилизационного платежа;
  • выдачу, корректировку и аннулирование счета на оплату и сертификата;
  • права, обязанности и ответственность сторон;
  • порядок разрешения споров.

Главная цель документа – установить единый порядок взаимодействия оператора РОП с производителями и импортерами при исполнении расширенных обязательств.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 14 августа 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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