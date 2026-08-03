Типовой договор по утильплатежу получит новый статус

Министерство экологии и природных ресурсов подготовило поправки в типовую форму договора между оператором РОП и производителями (импортерами) товаров, на которые распространяются расширенные обязательства производителей, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается перевод формы Типового договора из внутреннего нормативного документа в нормативный правовой акт. При этом проект не предусматривает введения новых требований для производителей (импортеров), на которых распространяются расширенные обязательства производителей.

Документ определит единый порядок взаимодействия сторон, в том числе:

заключение договора и подачу заявок;

расчет и внесение утилизационного платежа;

выдачу, корректировку и аннулирование счета на оплату и сертификата;

права, обязанности и ответственность сторон;

порядок разрешения споров.

Главная цель документа – установить единый порядок взаимодействия оператора РОП с производителями и импортерами при исполнении расширенных обязательств.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 14 августа 2026 года.