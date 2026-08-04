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Общество

От штрафов до ареста: МВД Казахстана опубликовало список наказанных скандальных блогеров

Телефон, телефон в руках, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 09:14 Фото: pexels
Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана отчиталось о работе по выявлению и пресечению распространения противоправного контента в интернете и социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным ведомства, на сегодняшний день по всей республике к ответственности уже привлечены более 20 стримеров, нарушивших требования законодательства.

"В погоне за просмотрами, лайками и донатами они допускали нецензурную брань, демонстрировали непристойное поведение, устраивали опасные пранки и оскорбляли других людей. Особую обеспокоенность вызывает то, что подобный контент ежедневно становится доступен широкой аудитории, в том числе несовершеннолетним", – отмечено в официальной публикации МВД за 4 августа 2026 года.

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К примеру, 48-летний житель Шымкента Ербол Дуйсенбаев во время прямого эфира в TikTok использовал нецензурную лексику. По решению суда он арестован на 10 суток.

Также 44-летняя жительница Талдыкоргана Гульмира Касенова нарушила общественный порядок, используя нецензурную брань в прямом эфире TikTok. Ранее она уже привлекалась к ответственности за аналогичное правонарушение. Суд назначил ей административный штраф.

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А в Павлодаре 26-летний Аслан Амантаев во время прямой трансляции, находясь за рулем автомобиля, использовал нецензурную брань и управлял транспортным средством с непристегнутым ремнем безопасности. По решению суда он арестован на 20 суток.

В Туркестане к ответственности привлечена Баян Шанкеева, известная под никнеймами "bayan_kyz", "fatima.sh0000" и "fatima_s003". Во время прямых эфиров она использовала нецензурную лексику и демонстрировала агрессивное поведение. Ей также назначен административный штраф.

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Также сообщалось, что двух жителей Жамбылской области привлекли к ответственности за мелкое хулиганство во время прямых эфиров в TikTok. Молодые люди намеренно избивали друг друга и использовали нецензурную лексику, чтобы привлечь аудиторию и получить донаты.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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