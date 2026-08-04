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Право

В Казахстане введут новые правила уведомления для электронной торговли

Покупки онлайн, покупки в интернете, покупки через интернет, онлайн-покупки, онлайн покупки, покупки в интернете, маркетплейс, маркетплейсы, банковская карта, платеж по карте, оплата по карте, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 11:38 Фото: pexels
Министерство финансов разработало Правила уведомления органов государственных доходов о вывозе и возврате товаров электронной торговли, помещенных под таможенную процедуру таможенного склада, сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается утвердить порядок уведомления органа государственных доходов оператором электронной торговли о вывозе из сооружений (из помещений, с площадок) товаров электронной торговли, предназначенных для реализации физическим лицам, помещенных под таможенную процедуру таможенного склада, для доставки физическому лицу, являющемуся получателем таких товаров, до завершения действия процедуры таможенного склада и уведомления органа государственных доходов оператором электронной торговли о возврате товаров электронной торговли после приобретения и обеспечения возможности возврата таких товаров до дня истечения срока подачи декларации на товары электронной торговли.

Ожидается, что принятие документа обеспечит единый механизм информационного взаимодействия с операторами электронной торговли, повысит прозрачность учета товаров, эффективность таможенного администрирования и позволит реализовать требования таможенного законодательства.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 18 августа.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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