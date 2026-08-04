В Казахстане введут новые правила уведомления для электронной торговли

В частности, предлагается утвердить порядок уведомления органа государственных доходов оператором электронной торговли о вывозе из сооружений (из помещений, с площадок) товаров электронной торговли, предназначенных для реализации физическим лицам, помещенных под таможенную процедуру таможенного склада, для доставки физическому лицу, являющемуся получателем таких товаров, до завершения действия процедуры таможенного склада и уведомления органа государственных доходов оператором электронной торговли о возврате товаров электронной торговли после приобретения и обеспечения возможности возврата таких товаров до дня истечения срока подачи декларации на товары электронной торговли.