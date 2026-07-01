Новые правила для электронной торговли в Казахстане не вступили в силу с 1 июля: названа причина

В Комитете государственных доходов (КГД) Министерства финансов (МФ) Казахстана сегодня сделали важное заявление о переносе срока вступления в силу нового таможенного регулирования электронной торговли, сообщает Zakon.kz.

Ранее в КГД информировали о планируемом вступлении в силу с 1 июля 2026 года нового таможенного регулирования в отношении товаров электронной торговли.

"Указанная дата была определена в рамках исполнения поручения Евразийского межправительственного совета, предусматривающего готовность государств – членов Евразийского экономического союза к применению новых норм с июля 2026 года. Вместе с тем на сегодняшний день одним из государств – членов ЕАЭС не завершены внутригосударственные процедуры, необходимые для ратификации изменений и дополнений в Таможенный кодекс ЕАЭС. В связи с этим единые правила не могут вступить в силу одновременно на территории всех государств – членов союза, поэтому срок их введения переносится", – объяснили в пресс-службе КГД в среду.

Отмечается, что о новой дате вступления в силу будет сообщено дополнительно после завершения всеми государствами – членами необходимых внутригосударственных процедур и принятия соответствующего решения.

"Просим участников внешнеэкономической деятельности, операторов электронной торговли и иных заинтересованных лиц учитывать данную информацию при планировании своей деятельности". Пресс-служба КГД

25 июня 2026 года сообщалось, что у продавцов электронных платформ появятся обязанности и ответственности в Казахстане. Подробнее об этом – по ссылке.