#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
485.95
565.74
6.83
Экономика и бизнес

Новые правила для электронной торговли в Казахстане не вступили в силу с 1 июля: названа причина

Покупки онлайн, покупки в интернете, покупки через интернет, онлайн-покупки, онлайн покупки, покупки в интернете, маркетплейс, маркетплейсы, банковская карта, платеж по карте, оплата по карте, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 16:44 Фото: pexels
В Комитете государственных доходов (КГД) Министерства финансов (МФ) Казахстана сегодня сделали важное заявление о переносе срока вступления в силу нового таможенного регулирования электронной торговли, сообщает Zakon.kz.

Ранее в КГД информировали о планируемом вступлении в силу с 1 июля 2026 года нового таможенного регулирования в отношении товаров электронной торговли.

"Указанная дата была определена в рамках исполнения поручения Евразийского межправительственного совета, предусматривающего готовность государств – членов Евразийского экономического союза к применению новых норм с июля 2026 года. Вместе с тем на сегодняшний день одним из государств – членов ЕАЭС не завершены внутригосударственные процедуры, необходимые для ратификации изменений и дополнений в Таможенный кодекс ЕАЭС. В связи с этим единые правила не могут вступить в силу одновременно на территории всех государств – членов союза, поэтому срок их введения переносится", – объяснили в пресс-службе КГД в среду.

Отмечается, что о новой дате вступления в силу будет сообщено дополнительно после завершения всеми государствами – членами необходимых внутригосударственных процедур и принятия соответствующего решения.

"Просим участников внешнеэкономической деятельности, операторов электронной торговли и иных заинтересованных лиц учитывать данную информацию при планировании своей деятельности".Пресс-служба КГД

25 июня 2026 года сообщалось, что у продавцов электронных платформ появятся обязанности и ответственности в Казахстане. Подробнее об этом – по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
В Казахстане временно не будет работать система электронных счетов-фактур
13:25, 10 мая 2024
В Казахстане временно не будет работать система электронных счетов-фактур
Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату
18:23, 22 декабря 2025
Налоговики обратились к предпринимателям с важным предупреждением
Базовая ставка, процент, проценты, базовые ставки, процентная ставка, НДС, налог на добавленную стоимость, плательщики НДС, ставка НДС, уплата НДС, процент НДС, проценты НДС, добавочный налог
15:16, 19 февраля 2026
КГД сделал важное заявление по блокировке иностранных интернет-платформ в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Нуну Каштру прокомментировал спорные эпизоды 15-го тура КПЛ
16:22, Сегодня
Нуну Каштру прокомментировал спорные эпизоды 15-го тура КПЛ
Чемпионат Азии по борьбе до 20 лет
16:13, Сегодня
Казахстан и Кыргызстан определили медалиста чемпионата Азии в греко-римской борьбе
Дебютантка &quot;Уимблдона&quot; смогла полностью выбить вторую ракетку мира из ритма
16:11, Сегодня
Tennis Temple: дебютантка "Уимблдона" смогла полностью выбить Елену Рыбакину из ритма
Пётр Ян
15:58, Сегодня
"Бой точно будет против Мераба": казахстанец Абдрахманов о трилогии Яна и Двалишвили
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: