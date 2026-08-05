Изменились правила привлечения лучших педагогов в дефицитные регионы

Постановлением правительства от 30 июля 2026 года внесены изменения в Правила привлечения лучших педагогов с соответствующим пакетом мер поддержки для регионов, имеющих дефицит учителей (Специальная программа), сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что для проведения конкурса приказом уполномоченного органа в области образования создается конкурсная комиссия. Комиссия является коллегиальным органом, в состав которой входят представители АОО "НИШ", РГП "Национальная академия образования имени И. Алтынсарина", АО "Национальный центр повышения квалификации "Өрлеу" Министерства просвещения РК, а также гражданского общества в сфере образования.

Председатель комиссии избирается из числа ее членов. Состав комиссии состоит не менее чем из 11 человек.

При возникновении конфликта интересов в деятельности комиссии ее состав пересматривается.

Под конфликтом интересов понимается противоречие между личными интересами лиц, входящих в состав комиссии, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению ими своих обязанностей.

Члены комиссии, у которых возник конфликт интересов, в письменной форме уведомляют председателя комиссии о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения, как только им станет об этом известно.

Комиссией принимается решение на основе письменного заявления, которое оформляется протоколом.

Уполномоченный орган в области образования издает приказ о внесении изменений в состав комиссии.

Предусмотрено, что комиссия в течение трех рабочих дней после принятия документов кандидата направляет запрос о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления или уголовного правонарушения в уполномоченный орган по правовой статистике и специальным учетам или его территориальные подразделения, а также о нарушении педагогической этики в Комитет по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК.

При выявлении сведений о совершении коррупционного преступления или уголовного правонарушения, или нарушении норм педагогической этики, запрещающих трудоустройство в соответствии с действующим законодательством, педагог отстраняется от конкурса на любом этапе.

Также говорится, что в соответствии со списком, утвержденным конкурсной комиссией по результатам второго этапа конкурса, комиссия направляет претендентов в организации среднего образования целевых регионов для приема на вакантные должности.

При приеме на работу в организации образования КС регионов с учетом имеющейся потребности направляет педагогов по командному принципу, то есть по 2-3 и более педагогов в одну организацию образования. КС координирует вопросы переезда, размещения, оплаты труда и обеспечения педагогов пакетом стимулирующих мер поддержки, который включает:

стимулирующую доплату в размере 150% от должностного оклада, за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета;

включение привлеченных педагогов в кадровый резерв руководителей, заместителей руководителей организаций образования, организация их обучения;

проведение конкурса "Лучший молодой учитель года" один раз в два года (в качестве призового фонда предусматриваются 3-месячная стажировка в ведущие организации образования Казахстана, направление на международные конференции по вопросам среднего образования).

Указывается, что для эффективной методической поддержки учителей АОО "НИШ" проводятся диагностика и исследование профессиональных потребностей педагогов целевых регионов.

Диагностика и исследование включают в себя проведение анкетирования учителей, руководителей школ по определению профессиональных потребностей педагогов, определение уровня ЦТ-компетенций учителей, наблюдение уроков в 1-11 классах с предоставлением обратной связи.

В целях эффективной интеграции цифровых технологий в систему среднего образования в целевых регионах проводится оценка уровня ЦТ-компетенций педагогов организаций образования с разработкой рекомендаций по их совершенствованию.

Постановление вводится в действие с 15 августа 2026, за исключением ряда абзацев.