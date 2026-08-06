Итоги ЕНТ-2026: сколько абитуриентов смогут претендовать на гранты
Фото: Zakon.kz
Заместитель директора Национального центра тестирования Министерства науки и высшего образования РК Наужан Дидарбекова рассказала об итогах основного Единого национального тестирования 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Так, согласно данным Дидарбековой за 6 августа 2026 года, в основном ЕНТ-2026 приняли участие около 233 тыс. абитуриентов.
"Им была предоставлена возможность дважды пройти тестирование и принять участие в конкурсе на присуждение государственных образовательных грантов с наилучшим результатом. По итогам тестирования 76% участников преодолели пороговый балл и получили право участвовать в конкурсе образовательных грантов", – объяснила специалист.
По результатам ЕНТ максимальные 140 баллов набрали выпускник из Павлодарской области Асет Альтаир и выпускница из Кызылординской области Балхан Альфия (по результатам конвертации сертификата КАЗТЕСТ).
Материал по теме
Любовь к казахской литературе привела школьницу к 140 баллам на ЕНТ
Кроме того, 821 абитуриент набрал свыше 130 баллов.
Также для абитуриентов с особыми образовательными потребностями были созданы необходимые условия. В основном ЕНТ приняли участие 800 таких поступающих.
В настоящее время Республиканская комиссия завершила свою работу.
"Сертификаты ЕНТ доступны абитуриентам в их личных кабинетах".Наужан Дидарбекова
Материал по теме
Казахстан выделил 550 грантов иностранным студентам
Дидарбекова выступила накануне публикации списка обладателей образовательных грантов. Она состоится завтра, 7 августа.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript