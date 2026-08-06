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Общество

Итоги ЕНТ-2026: сколько абитуриентов смогут претендовать на гранты

ЕНТ, тестирование, тесты, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, национальный центр тестирования, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2026 12:41 Фото: Zakon.kz
Заместитель директора Национального центра тестирования Министерства науки и высшего образования РК Наужан Дидарбекова рассказала об итогах основного Единого национального тестирования 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно данным Дидарбековой за 6 августа 2026 года, в основном ЕНТ-2026 приняли участие около 233 тыс. абитуриентов.

"Им была предоставлена возможность дважды пройти тестирование и принять участие в конкурсе на присуждение государственных образовательных грантов с наилучшим результатом. По итогам тестирования 76% участников преодолели пороговый балл и получили право участвовать в конкурсе образовательных грантов", – объяснила специалист.

По результатам ЕНТ максимальные 140 баллов набрали выпускник из Павлодарской области Асет Альтаир и выпускница из Кызылординской области Балхан Альфия (по результатам конвертации сертификата КАЗТЕСТ).

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Кроме того, 821 абитуриент набрал свыше 130 баллов.

Также для абитуриентов с особыми образовательными потребностями были созданы необходимые условия. В основном ЕНТ приняли участие 800 таких поступающих.

В настоящее время Республиканская комиссия завершила свою работу.

"Сертификаты ЕНТ доступны абитуриентам в их личных кабинетах".Наужан Дидарбекова

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Дидарбекова выступила накануне публикации списка обладателей образовательных грантов. Она состоится завтра, 7 августа.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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